Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι τον Μάιο– Δείτε trailer και βαθμολογίες

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά στην πλατφόρμα του Netflix για τον μήνα Μάιο.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν αυτόν τον μήνα:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Exterritorial», το «Havoc», το «Bullet Train Explosion», το «Jewel Thief - The Heist Begins» και το «iHostage» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «You », το « Asterix & Obelix: The Big Fight», το « The Eternaut», το « Weak Hero» και το « Ransom Canyon»

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Exterritorial» που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Όταν η στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων Σάρα επισκέπτεται το προξενείο των ΗΠΑ στη Φρανκφούρτη με τον μικρό της γιο, αυτός εξαφανίζεται ξαφνικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά κανείς δεν φαίνεται να θυμάται ότι μπήκε ποτέ στο κτίριο. Η Σάρα καλείται να φύγει από το προξενείο. Γνωρίζει όμως ότι οι γερμανικές αρχές δεν έχουν πρόσβαση στο προξενείο. Εάν φύγει τώρα, μπορεί να μην της επιτραπεί ποτέ ξανά στις εγκαταστάσεις. Στην απεγνωσμένη αναζήτηση του παιδιού της, η Σάρα κρύβεται στον λαβύρινθο του προξενείου, χωρίς να υποψιαστεί ότι η θηλιά μιας επικίνδυνης ίντριγκας σφίγγει τον λαιμό της.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 5,8/10 από 1,5Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά που αποτελεί την αγαπημένη του κοινού και κρατά τα σκήπτρα αυτό το διάστημα είναι το «You»

Eίναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Caroline Kepnes, το YOU είναι μια ιστορία αγάπης του 21ου αιώνα που ρωτά: "Τι θα έκανες για την αγάπη;" Όταν ένας λαμπρός διευθυντής βιβλιοπωλείου διασταυρώνεται με έναν επίδοξο συγγραφέα, η απάντησή του γίνεται ξεκάθαρη: οτιδήποτε. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία για να συγκεντρώσει τις πιο οικείες λεπτομέρειες και να έρθει κοντά της, ένας γοητευτικός και δύστροπος ενθουσιασμός γίνεται γρήγορα εμμονή καθώς απομακρύνει ήσυχα και στρατηγικά κάθε εμπόδιο - και άτομο - στο δρόμο του.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 7,7/10 από 331Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer εδώ:

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το « Exterritorial », το «Havoc », το «No Hard feelings», το « Jewel Thief - The Heist Begins» και το «Bullet train explosion».

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, από τη δεύτερη μέχρι την Πέμπτη ταινία στην κατάταξη έχουν χάσει όλες από μία θέση, πήγαν δηλαδή μία θέση πιο κάτω από αυτήν που βρίσκονταν.

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «Asterix and Obelix: The big Fight», το «You», το «Ransom Canyon», το «The Eternaut» και το «Chef’s table: Legends».

Σύμφωνα με τον πίνακα, στον ιστότοπο Flixpatrol, το «You» έχασε μία θέση στις προτιμήσεις, το «Ransom Canyon» έχει κρατήσει σταθερά τη θέση του ενώ το «Chef’s table: Legends» κατέβηκε τρεις θέσεις.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

Σύμφωνα με τον ιστότοπο IMDB, η ταινία «Havoc» έχει βαθμολογία 5,8/10 από 27Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

«No Hard Feelings»

Βαθμολογία: 6,3/10 από 196Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

«Jewel Thief - The Heist Begins»

Βαθμολογία: 4,1/10 από 2,5Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

«Bullet Train Explosion»

Βαθμολογία: 6,3/10 από 3,3Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε trailer:

Σειρές:

«Asterix and Obelix: The big Fight»

Βαθμολογία: 8/10 από 583χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

«Ransom Canyon»

Βαθμολογία: 6,8/10 από 4,4Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

«The Eternaut»

Βαθμολογία: 7,7/10 από 2,3Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε trailer:

«Chef’s table: Legends»

Βαθμολογία: 7,6/10 από 73 χρήστες.

Δείτε trailer: