VIDEO: Η νέα “εθιστική” σειρά του Netflix που σαρώνει παγκοσμίως

Ο λόγος γίνεται για τη σειρά -μιας σεζόν- ονόματι Sirens, που υπόσχεται να σας καθηλώσει μπροστά στην οθόνη σας και με τα 5 επεισόδιά της. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό δράμα από την Molly Smith Metzler.

Εκτός από την Julianne Moore και τον Kevin Bacon σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, η σειρά αποτελείται και από τους Meghann Fahy, Milly Alcock, Glenn Howerton, Bill Camp, Felix Solis, Britne Oldford, Trevor Salter και άλλους.

Η σύνοψη της σειράς αναφέρει:

Ανησυχώντας για την πολύ στενή σχέση της αδελφής της με τη δισεκατομμυριούχο αφεντικίνα της, μια γυναίκα αναζητά απαντήσεις σε μια πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλη.Αυτή τη στιγμή, η σειρά Sirens βρίσκεται στην πρώτη θέση του top 10 και στην Ελλάδα, ξεπερνώντας άλλα γνωστά σόου, όπως είναι η ελληνική σειρά «Ζωή», το Thank You, Next κ.α.

Όλοι μιλούν για μια εθιστική σειρά, οπότε αν ψάχνατε για μία μίνι σειρά, δηλαδή για μία σειρά που ολοκληρώνεται με μία σεζόν, τότε σίγουρα θα πρέπει να της ρίξετε μια ματιά.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr