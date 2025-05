Η Μαρίνα Αγίας Νάπας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού με μια ξεχωριστή δράση ΕΚΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, η Μαρίνα Αγίας Νάπας εγκαινιάζει την πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Meeting the Blue at Ayia Napa Marina for a good cause!». Η δράση αποσκοπεί στην παροχή μιας αξέχαστης εμπειρίας στη μαρίνα για παιδιά και οικογένειες, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Μαρίνας στον κοινωνικό της ρόλο και την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, η Μαρίνα προσφέρει δωρεάν βόλτες με σκάφος κατά μήκος της γραφικής ακτογραμμής της, δημιουργώντας στιγμές χαράς, ενθουσιασμού και σύνδεσης. Οι σύντομες αυτές εκδρομές, που πραγματοποιούνται με τη φροντίδα και την τεχνογνωσία της πιστοποιημένης Ομάδας Λειτουργιών της Μαρίνας, έχουν σχεδιαστεί για να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα και να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία σε όλους — με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες, αλλά όχι αποκλειστικά.

Η περίοδος δράσης θα διαρκέσει από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025. Οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Καθημερινές: 14:30 – 16:30

14:30 – 16:30 Σαββατοκύριακα: 10:00 – 12:00 & 17:00 – 19:00

Μέρος της στρατηγικής της Μαρίνας Αγίας Νάπας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι και η συνεργασία με τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, παρέχοντας ειδικές ώρες συμμετοχής σε παιδιά και ευάλωτες ομάδες. Η πρώτη συνεργασία πραγματοποιείται με τον οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου ουσιαστικών κοινωνικών δράσεων.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” ιδρύθηκε από μία ομάδα ατόμων με Σπάνιες Παθήσεις, γονείς, φίλοι και επαγγελματίες υγείας που μοιράζονται τις ίδιες έντονες ανησυχίες για τις τεράστιες ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σπάνιες παθήσεις, όπως η έγκαιρη διάγνωση, η εξειδίκευση, η σφαιρική αντιμετώπιση από μία ομάδα επαγγελματιών υγείας, στήριξη και πληροφόρηση. Ανάμεσα στους σκοπούς του Συνδέσμου είναι η διακρίβωση, διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και ατόμων που πάσχουν από σπάνια γενετικά νοσήματα, η πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και κάθε αρμόδιου κρατικού ή άλλου φορέα σχετικά με τα σπάνια γενετικά νοσήματα, η κοινωνική, ηθική συμπαράσταση και στήριξη των ατόμων με σπάνια γενετικά νοσήματα καθώς και η εδραίωση του Συνδέσμου ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων με σπάνια γενετικά σύνδρομα και των οικογενειών τους με την κοινότητα, τα σχολεία, τους ειδικούς επαγγελματίες και αξιωματούχους δημόσιας υγείας, ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια και τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα.

Η επιλογή της 1ης Ιουνίου, Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, για την επίσημη έναρξη του προγράμματος, δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, ενισχύει τον συμβολισμό της δράσης και την εμβέλειά της, αναδεικνύοντας τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ως έναν χώρο ανοιχτό, φιλόξενο και κοινωνικά ευαίσθητο, που ενσωματώνει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης με πράξεις.

Η πρωτοβουλία «Meeting the Blue at Ayia Napa Marina for a good cause!» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής κοινωνικής ευθύνης της Μαρίνας και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον ρόλο της Μαρίνας ως προορισμό εμπειρίας, όχι μόνο για τουρίστες και επισκέπτες, αλλά και για τις κοινότητες που την περιβάλλουν.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μαρίνα Αγίας Νάπας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ο ρόλος ενός σύγχρονου αναπτυξιακού έργου δεν περιορίζεται στις υποδομές, αλλά επεκτείνεται στην ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και την προσφορά. Ένα μικρό ταξίδι στη θάλασσα μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο χαμόγελο — και αυτό είναι μόνο η αρχή.