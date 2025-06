VIDEO: Τραγωδία στη Ρωσία - Κατέρρευσε γέφυρα και φορτηγό έπεσε πάνω σε τρένο - Τουλάχιστον 7 νεκροί και 30 τραυματίες

In Russia's Bryansk region, a road bridge with a truck on it collapsed onto a passenger train passing underneath it.



Presumably, the bridge was blown up.



Recently, there were reports of a Ukrainian sabotage and reconnaissance group in the Bryansk region according to the… pic.twitter.com/gJvorhD9ZA — Clash Report (@clashreport) May 31, 2025

Την ώρα που κατέρρευησε η οδική γέφυρα πάνω της βρισκόταν ένα φορτηγό το οποίο έπεσε πάνω σε επιβατικό τρένο που περνούσε από κάτω, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να εκτροχιαστεί.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους» και «τριάντα θύματα, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, διακομίστηκαν σε ιατρικά κέντρα της περιφέρειας Μπριάνσκ», ενώ «δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία RIA και TASS, ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε κατά τον εκτροχιασμό. Ο Baza, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, υπαινίχθηκε ότι η γέφυρα μπορεί να έχει ανατιναχθεί.

Πρόσφατα, υπήρξαν αναφορές για μια ουκρανική ομάδα δολιοφθοράς και αναγνώρισης στην περιοχή Μπριάνσκ, σύμφωνα με τους Ρώσους.

Πηγές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι τοποθετήθηκαν τέσσερις εκρηκτικοί μηχανισμοί - δύο στα στηρίγματα της γέφυρας και δύο στις σιδηροδρομικές γραμμές - οι οποίοι φέρεται να εξερράγησαν ακριβώς τη στιγμή που το τρένο περνούσε κάτω από την κατασκευή.

«Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, ο περιφερειάρχης της Μπριάνσκ, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό για το «ατύχημα» αυτό.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρονται συχνά σε ενέργειες ουκρανών σαμποτέρ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν από τρία και πλέον χρόνια, ιδίως στις περιφέρειες Μπριάνσκ, Κουρσκ και Μπιέλγκοροντ.

A bridge collapsed onto a moving passenger train traveling from Klimovo to Moscow near the village of Vygonichi in Russia’s Bryansk region. At the time of the incident, several heavy trucks were crossing the bridge; they plunged onto the train below, causing extensive damage.… pic.twitter.com/0bSVIbtDRn — The Daily News (@DailyNewsJustIn) May 31, 2025

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας, εστάλησαν ενισχύσεις στις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που εργάζονται επιτόπου.

🇷🇺 Bridge Collapse in Bryansk Region: Dozens Injured After Suspected Sabotage Hits Passenger Train



A major incident occurred in Russia’s Bryansk Region when a bridge collapsed over a moving passenger train near the village of Vygonichi. At the time of the collapse, several heavy… pic.twitter.com/Lq5zNgfWQ3 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 31, 2025

Πηγή: protothema.gr