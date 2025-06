Champions League: Επεισόδια στο Παρίσι πριν και μετά τον τελικό - Πάνω από 130 συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Σε κύματα βίας σε όλη την πόλη, ξέσπασαν πυρκαγιές στο Παρίσι, με οχήματα να πυρπολούνται και διάφορα αντικείμενα να εκτοξεύονται κατά της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα γαλλικα μέσα οι ταραξίες δεν αποτελούν τον οπαδικό πυρήνα της Παρί, αλλά πρόκειται για Βορειοαφρικανούς από τα υποβαθμισμένα βορειοανατολικά προάστια της γαλλικής μητρόπολης.

Νωρίτερα, οι οπαδοί της PSG είχαν πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας τους με 5-0 εναντίον της Ίντερ Μιλάνου έξω από το Παρκ ντε Πρενς, όπου είχε δημιουργηθεί μια ζώνη για τους οπαδούς που δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο Μόναχο για τον τελικό του Champions League.

Ωστόσο, συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χαοτικές σκηνές, καθώς αστυνομικοί συγκρούονταν με νεαρούς που είχαν ξεσηκωθεί στην πόλη, κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες οπαδοί.

Οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο είχαν αποκλειστεί για να διευκολυνθεί η προβολή του αγώνα για τους οπαδούς, πριν ξεσπάσει το χάος το βράδυ του Σαββάτου.

Τα επεισόδια στο Παρίσι λαμβανουν χωρα κυρίως γύρω από την Place de la Republique "παραδοσιακό" και διαχρονικό σημείο αντικυβερνητικων διαδηλώσεων.

Πολλές φωτιές άναψαν κοντά στο γήπεδο και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν σε διάφορα σημεία για να τις κατασβέσουν, καθώς ξέσπασαν ταραχές.

Η αστυνομία έσπευσε να καταστείλει τα μαζικά επεισόδια, καθώς η ένταση κλιμακώθηκε και χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τον κόσμο κοντά στο γήπεδο. Σε άλλα σημεία της πόλης, πλήθη ανθρώπων έτρεχαν κατά μήκος της περιφερειακής οδού του Παρισιού, προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση.

Μάλιστα σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Χ ένα αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και τραυμάτισε έναν οπαδό της Παρί.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε κοντά στο Παρκ ντε Πρενς και ότι αρκετές δεκάδες άτομα είχαν συλληφθεί μέχρι τη λήξη του αγώνα.

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία σε συνέντευξη μετά τον αγώνα στο Canal+, λέγοντας: «Ας το γιορτάσουμε αυτό, αλλά ας μην τα διαλύσουμε όλα στο Παρίσι».

Είχαν προηγηθεί επεισόδια και στο μετρό του Μονάχου μεταξύ οπαδών της Παρί και της Ίντερ.

Ο οπαδικός πυρήνας της Paris βρίσκεται εδω και χρονια στο "μικροσκόπιο" των Γαλλικών αστυνομικών αλλα και μυστικών υπηρεσιών και ειναι εξαιρετικά αυστηρο το νομικό πλαισιο ακόμη και για τους πανηγυρισμους.

