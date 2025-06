Σ’ αρέσει να ξεκουράζεσαι με Netflix; Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Fear Street: Prom Queen», το «Nonnas», το «Exterritorial», το «Sikandar» και το «Aquaman and the lost Kingdom» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «Sirens», το «Cold case: The Tylenol murders», το «American Manhunt: Osama bin Laden» και το «Bet».

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Fear Street: Prom Queen» που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Καλώς ήρθατε πίσω στο Shadyside. Σε αυτό το επόμενο επεισόδιο του αιματοβαμμένου franchise Fear Street, η σεζόν του χορού στο Shadyside High είναι σε εξέλιξη και η αγέλη λύκων του σχολείου του It Girls είναι απασχολημένη με τις συνηθισμένες γλυκές και μοχθηρές εκστρατείες για το στέμμα. Αλλά όταν ένας τολμηρός αουτσάιντερ αναδεικνύεται απροσδόκητα στο δικαστήριο και τα άλλα κορίτσια αρχίζουν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς, η τάξη του '88 ξαφνικά μπαίνει σε μια κολασμένη βραδιά χορού

Σύμφωνα με το IMDB η ταινία πήρε βαθμολογία 5,2/10 από 11Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής.

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά που αποτελεί την αγαπημένη του κοινού και κρατά την πρωτιά αυτό το διάστημα είναι το «Sirens».

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 6,9/10 από 9,5Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Οι επιλογές των Κυπρίων

Το top5 των ταινιών στις επιλογές των Κυπρίων στην πλατφόρμα του Netflix αυτό το διάστημα είναι:

-The Flash

-Collateral

-Fear Street: Prom Queen

-Nonnas

- Inside Man: Most Wanted

Όπως παρατηρούμε και οι πέντε ταινίες βρίσκονται σταθερά στη θέση τους.

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Πρώτη θέση: Sirens

Δεύτερη θέση: Cold case: The Tylenol Murders

Τρίτη θέση: Zoe

Τέταρτη θέση: American Manhunt: Osama bin Laden

Πέμπτη θέση: Secrets we keep

Όσο αφορά τις σειρές που κρατάνε την πρωτιά στις προτιμήσεις των Κύπριων χρηστών του Netflix, παρατηρούμε ότι και σε αυτή τη περίπτωση όλες οι σειρές κρατάνε σταθερά τις θέσεις τους.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

- The Flash

Δείτε trailer:

-Collateral

Έχει βαθμολογία 7,5/10 από 450K χρήστες

Δείτε trailer:

-Nonnas

Έχει βαθμολογία 6,9/10 από 21K χρήστες

Δείτε trailer:

- Inside Man: Most Wanted

Έχει βαθμολογία 5,6/10 από 7,5K χρήστες

Δείτε trailer:

Σειρές:

-Cold case: The Tylenol Murders

Βαθμολογία: 6,6/10 από 770 χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Trailer:

-American Manhunt: Osama bin Laden

Βαθμολογία: 7,7/10 από 4,5Κ χρήστες

Trailer:

-Secrets we keep

Βαθμολογία: 7/10 από 6,5Κ χρήστες

Trailer: