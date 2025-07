Πασίγνωστη ηθοποιός επιστρέφει με νέα κωμωδία δράσης στο Netflix - Λεπτομέρειες

Η Diaz, που υπήρξε μία από τις πιο εμπορικές πρωταγωνίστριες του Χόλιγουντ με ταινίες όπως There’s Something About Mary, The Holiday, Bad Teacher και το franchise Shrek, είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2014. Η επιστροφή της έγινε εφικτή χάρη σε πρόταση της προηγούμενης διοίκησης του Netflix, που της προσέφερε ένα μεγάλο ποσό και την ευκαιρία να ξανασυνεργαστεί με τον Jamie Foxx, συμπρωταγωνιστή της στο Annie, για το Back in action.

Η συγκεκριμένη ταινία, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία στην πλατφόρμα και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση των πιο δημοφιλών ταινιών του Netflix όλων των εποχών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Με 5,26 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής, το Back in Action είναι η πιο επιτυχημένη ταινία streaming του 2025 μέχρι στιγμής και η τρίτη πιο δημοφιλής σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

