Στα άκρα ο Μασκ: «Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν, η αλήθεια θ' αποκαλυφθεί»

Και μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να είχε δηλώσει ότι αυτό δεν είναι το... φινάλε του Μασκ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία τους σε συμβουλευτικό επίπεδο, όμως η δημόσια αντιπαράθεσή τους, τη δεδομένη στιγμή, δεν αφήνει πολλά περιθώρια... αισιοδοξίας.

Καθώς μάλιστα ο μεταξύ τους πόλεμος κλιμακώνεται, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι ήρθε η ώρα να ρίξει μια μεγάλη «βόμβα»: «Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Γι' αυτό δεν δημοσιοποιήθηκαν» ανέφερε, ευχόμενος... καλημέρα στον πρόεδρο των ΗΠΑ!

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!