Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι ήδη διεξάγονται μάχες με τις δυνάμεις του Σουδάν στη μεθόριο.

Οι δυνάμεις του Χαφτάρ εισέβαλαν στο Σουδάν από την περιοχή του τριεθνούς, μεταξύ Λιβύης, Αιγύπτου και Σουδάν.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Σουδάν δήλωσε ότι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (Rapid Support Forces), υποστηριζόμενη από τις δυνάμεις του Χαφτάρ, επιτέθηκαν στο τριεθνές με στόχο να καταλάβουν τον έλεγχο της περιοχής.

Τονίζει ακόμη ότι η επέμβαση του Χαλίφα Χαφτάρ στον πόλεμο του Σουδάν συνιστά κατάφωρη επίθεση κατά της χώρας και προσθέτει ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της χώρας.

