Ποια είναι τα ωραιότερα ονόματα του κόσμου – Τα top δύο είναι ελληνικά

Πώς ο εγκέφαλος «ακούει» και «αισθάνεται» τους ήχους της ομιλίας

Σύμφωνα με μελέτη του 2021 με τίτλο «The Sound of Language and its Impact on Human Mind: A Neuroanatomical Approach to Understand Language Acquisition», η ενσωμάτωση ακουστικών ερεθισμάτων είναι κρίσιμη για την απόκτηση γλώσσας, ενεργοποιώντας συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες για την επεξεργασία και ερμηνεία αυτών των ήχων. Η μελέτη τονίζει ότι οι νευροανατομικές δομές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της εκμάθησης και επεξεργασίας της γλώσσας στον ανθρώπινο νου.



Άλλες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα φωνήεντα και τα σύμφωνα επηρεάζουν την αντίληψή μας για τους ήχους ως ευχάριστους ή τραχείς, με τόσο ακουστικές ιδιότητες όσο και νευρικές αποκρίσεις να παίζουν ρόλο: