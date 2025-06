«Παράγει πυρίτιδα για διάφορους τύπους ελαφρών φορητών όπλων, το πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα», αναφέρει ο ουκρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram, χαρακτηρίζοντας το εργοστάσιο ως μία από τις σημαντικές εγκαταστάσεις στο στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει επίσης ότι κατέγραψε εκρήξεις σε μια αποθήκη οπλισμού στην περιοχή του Κουρσκ και σε μια αποθήκη αεροδρομίου στην περιοχή του Βορόνεζ.

Το Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα περιστατικά αυτά.

Russia's Kotovsky Powder Plant in the Tambov Region, 500km from Ukraine – now likely gone after massive destinations.



The VGO FKP "Tambov Powder Plant" produces pyroxylin powders for all types of small arms and artillery weapons. pic.twitter.com/z17ybGg3Kr