Χάος στην Ινδία μετά τη συντριβή του αεροσκάφους: Έπεσε σε ξενώνα γιατρών - Εξέπεμψε «mayday» αμέσως μετά την απογείωση

Ήδη οι πρώτες σοροί έχουν ανασυρθεί από το κτίριο ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη στα συντρίμμια για να εντοπίσουν επιζώντες.

Το αεροπλάνο είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπως ανέφερε η Air India, ενώ οι τοπικές αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

«Το κτήριο πάνω στο οποίο συνετρίβη είναι ξενώνας γιατρών... Έχουμε ήδη καθαρίσει περίπου το 70% με 80% του χώρου και θα ολοκληρώσουμε σύντομα τις επιχειρήσεις», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 242 άτομα, μεταξύ των οποίων 217 ενήλικες και 11 παιδιά. Όπως ανακοίνωσε η Air India, οι επιβάτες περιλάμβαναν 169 Ινδούς, 53 Βρετανούς, επτά Πορτογάλους και έναν Καναδό.

