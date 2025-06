Μια τέτοια αφορά την οικογένεια του γιατρού Πρατέκ Τζόσι, η οποία κατευθυνόταν στο Λονδίνο για μια «νέα αρχή».

Οι γονείς και τα τρία παιδιά τους είχαν, μάλιστα, τραβήξει μια selfie λίγο πριν την απογείωση του αεροπλάνου, χωρίς να υποπτεύονται τι επρόκειτο να συμβεί τα επόμενα λεπτά.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο γιατρός Τζόσι, η επίσης γιατρός σύζυγός του, τα δύο δίδυμα αγόρια τους, οι 5χρονοι Νακούλ και Πραντιούτ και η μεγαλύτερη κόρη τους, η 8χρονη Μιράγια, να κοιτούν χαμογελαστοί τον φωτογραφικό φακό.



Η σύζυγος του γιατρού Τζόσι, Κόμι Βας, η οποία εργαζόταν στην Udaipur, είχε παραιτηθεί από τη δουλειά της προκειμένου να μετακομίσει στο Λονδίνο με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους.

«Θα έφευγαν χθες από το Αχμενταμπάντ με πτήση για Λονδίνο. Ο Πρατέκ είχε έρθει πριν από δύο ημέρες από την Αγγλία για να επιστρέψει με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους» δήλωσε συγγενής του γιατρου Τζόσι.

Σύμφωνα με τον αδελφό της γιατρού Κόμι, το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από 10 χρόνια έχοντας έκτοτε αποκτήσει τρία παιδιά.

Συντριβή αεροπλάνου στην Ινδία: Η τραγική τελευταία selfie οικογένειας που ξεκληρίστηκε - Γιόρταζαν την επιστροφή τους στο Λονδίνο



Το τι ακριβώς συνέβη στην πτήση AI171 μεταξύ Αχμενταμπάντ και Γκάτγουικ του Λονδίνου το απόγευμα της Πέμπτης θα αποκαλυφθεί μόνο μετά από λεπτομερή έρευνα, ενώ οι ερευνητές περιμένουν ότι το μυστήριο θα λυθεί από τα «μαύρα κουτιά», δηλαδή από τους καταγραφείς δεδομένων πτήσης.

Ινδοί ερευνητές σε συνεργασία με ειδικούς από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθούν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη συντριβή του Boeing 787-8 Dreamliner λίγο μετά την απογείωσή του, μόλις 1,5 χλμ. από τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Sardar Vallabhbhai Patel».

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU