Γιατί οι Millennials απομακρύνονται από τη θρησκεία και τι επιλέγουν αντ’ αυτής;

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από κοινωνιολόγους των πανεπιστημίων Cornell, Tulane, Oklahoma State University - Tulsa και του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα, εξέτασε την εξέλιξη της θρησκευτικής ταυτότητας άνω των 1.300 Αμερικανών που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο στο επιστημονικό περιοδικό Socius, με τίτλο «Breaking Free of the Iron Cage: The Individualization of American Religion».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι νέοι Αμερικανοί εγκαταλείπουν την εκκλησία όχι λόγω απλής αδιαφορίας, αλλά λόγω βαθύτερων αξιών που συγκρούονται με τις παραδοσιακές θρησκευτικές δομές. Σε μόλις λίγες δεκαετίες, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε καμία θρησκεία αυξήθηκε από 5% σε πάνω από 25%.

Η βάση της μελέτης

Η μελέτη βασίστηκε σε τέσσερις γύρους ερευνών από το 2003 έως το 2013, με ερωτήματα για την προσευχή, τη συμμετοχή σε λειτουργίες, τον διαλογισμό και την πίστη στον Θεό. Οι απαντήσεις αποκάλυψαν πως η αποστασιοποίηση σχετίζεται με την ανάγκη για προσωπική αυθεντικότητα και ηθική συνέπεια – και όχι απλώς με πολιτικές διαφωνίες.

«Οι άνθρωποι αποχωρούν από τα θρησκευτικά ιδρύματα επειδή νιώθουν ότι αυτά δεν αντανακλούν πλέον τον τύπο ανθρώπου που θέλουν να είναι», σημειώνει ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής κοινωνιολογίας Landon Schnabel από το Cornell. «Δεν πρόκειται για απογοήτευση από τον κόσμο, αλλά για έναν επαναπροσδιορισμό της πνευματικότητας έξω από το πλαίσιο της Εκκλησίας».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Κρις –ένας από τους συμμετέχοντες– περιέγραψε τη σταδιακή του απομάκρυνση από τον καθολικισμό λόγω της έμφασης της Εκκλησίας σε ζητήματα πολιτικής και κοινωνικών διακρίσεων. «Κάθε φορά που πήγαινα, ένιωθα πως μου έλεγαν ποιος να είμαι», είπε στους ερευνητές.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι, παρόλο που μειώνεται η συμμετοχή σε θρησκευτικούς θεσμούς, η πίστη στον Θεό και η ανάγκη για πνευματική εμπειρία παραμένουν ισχυρές. Πολλοί millennials επιλέγουν πλέον προσωπικές πρακτικές, όπως ο διαλογισμός ή η ατομική προσευχή, δημιουργώντας μια νέα μορφή πνευματικότητας πέρα από τα παραδοσιακά δόγματα

