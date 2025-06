Βίντεο και φωτογραφίες από τη νότια πόλη στο Ισραήλ δείχνουν αρκετές συγκρούσεις μικρών πυρομαχικών του Ιράν σε πολλά σημεία, γεγονός που υποδηλώνει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος που έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς.

Ένα από τα μικρά πυρομαχικά του Ιράν χτύπησε και έναν παιδικό σταθμό.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στη Μπερσέμπα. Χθες Πέμπτη, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF επιβεβαίωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο που έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς στο κεντρικό Ισραήλ.

Iran likely targeted Beersheba with a cluster bomb in its latest attack on Israel, footage shows.



Videos and photos from the southern city show several impacts of small munitions at multiple locations in the city, indicating that a ballistic missile carrying a cluster bomb… pic.twitter.com/yPQqSXhbt8