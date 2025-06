Ένα νέο σινεμά ανοίγει σήμερα κάτω από... τ' αστέρια - Πού θα το βρείτε και ποιες ταινίες θα προβάλλονται

Από χθες 20 Ιουνίου, το Metropolis Mall εγκαινιάζει τον δικό του υπαίθριο κινηματογράφο, προσφέροντας προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό, σε συνεργασία με την SMP Techno Services.

Το νέο θερινό σινεμά φιλοδοξεί να γίνει ο απόλυτος προορισμός για μικρούς και μεγάλους σινεφίλ, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις πιο πρόσφατες κινηματογραφικές επιτυχίες με αγαπημένα κλασικά φιλμ. Ανάμεσα στις πρώτες προβολές ξεχωρίζουν η live-action μεταφορά του "How to Train Your Dragon", η πολυαναμενόμενη ταινία δράσης "F1 The Movie", το νέο animation της Pixar "Elio", αλλά και το φρέσκο reboot του "Fantastic Four".

Με κορυφαία τεχνολογία προβολής και ήχου, σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν τις ταινίες τους παρέα με ποπ κορν, σνακ, αναψυκτικά ή ποτά. Ένας χώρος ιδανικός για οικογενειακές εξόδους, ρομαντικά ραντεβού και βραδιές με φίλους.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες λεπτομέρειες στο cinemetropolis.com.