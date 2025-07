Σαφές μήνυμα στήριξης από Φον ντερ Λάιεν για το Κυπριακό: «Η ΕΕ δεσμευμένη στην επανένωση της Κύπρου»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter), η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με τις αρχές, τις αξίες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

The EU remains steadfastly committed to the reunification of Cyprus, fully in line with UN Security Council resolutions and principles, values and legislation of the EU.



We strongly support the efforts of the UN Secretary-General and his Personal Envoy to resume negotiations.…