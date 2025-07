ΗΠΑ: Χαιρετίζουν τις πρωτοβουλίες για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη

«Καλωσορίζουμε τα νέα από την άτυπη διευρυμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη σχετικά με τα σχέδια για συνεχή δέσμευση και επιπλέον πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Ελπίζουμε ότι θα σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επανέναρξη των συνομιλιών για την επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να βελτιωθεί η ζωή όλων των Κυπρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

We welcome news from the broader format meeting in New York of plans for continued engagement and additional initiatives to build trust in Cyprus. We hope further progress toward the resumption of talks to reunify the island according to relevant UN Security Council resolutions…