Μάχη για τα πυρόπληκτα ζώα: Κτηνίατροι της Λεμεσού προσφέρουν δωρεάν φροντίδα και περίθαλψη

Σε σχετική ανάρτηση, ο Σύλλογος αναφέρει πως «ορισμένες κλινικές έχουν ήδη ξεκινήσει να δέχονται περιστατικά, παρέχοντας την πολύτιμη βοήθειά τους» και καλεί τους πολίτες να απευθύνονται στις συγκεκριμένες κτηνιατρικές μονάδες για επείγουσα περίθαλψη τραυματισμένων ή εγκαταλελειμμένων ζώων από τις πυρόπληκτες περιοχές.

Ανάμεσα στις κλινικές που συμμετέχουν είναι οι: Blue Cross Veterinary Clinic, Limassol Healthy Pet Veterinary Clinic, Love4pets Veterinary Clinic, Pet Center Marios Nikolaou Vasou, Pawsitive Animal Care Vet Clinic, Smart Vet Hub & Mobile Services, The Limassol Vets, Vet Clinic – Damianos Damianou, Vet Cure Vet Clinic, Veterinary Clinic «Pelekanis», Veterinary Medical Center – VMC, At The Vets Vet Clinic, καθώς και άλλες κτηνιατρικές δομές που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα για να βοηθήσουν.

Η λίστα, όπως επισημαίνεται, ανανεώνεται συνεχώς με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των ζώων που επλήγησαν από τη μεγάλη καταστροφή.

