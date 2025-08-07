Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

Μετά από παράπονα ότι δεν υπάρχει στήριξη, καθοδήγηση και βοήθεια στις δεκάδες οικογένειες που αποστέλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Γαλλία για θεραπεία, η οποία πολλές φορές είναι και μακροχρόνια, ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο.

«Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να μας ενημερώσει για τις ενέργειες που γίνονται από την Πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι για να στηριχθούν οι δεκάδες οικογένειες που αποστέλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Γαλλία για θεραπεία η οποία πολλές φορές είναι και μακροχρόνια.

Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων ότι δεν υπάρχει στήριξη, καθοδήγηση και βοήθεια.

Θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχει στα πλάνα η εργοδότηση ατόμου με αποκλειστική ευθύνη την στήριξη αυτών των οικογενειών όπως γίνεται και στη Γερμανία», σημειώνει στο ερώτημά του ο βουλευτής.

Η απάντηση του Κόμπου

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε στον βουλευτή σημειώνοντας πως δεδομένης της σοβαρότητας του όλου ζητήματος, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι, υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας περιγράφοντας την κατάσταση και ζητώντας την άμεση εξέταση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

«Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρινόμενο στο εν λόγω ζήτημα ανέλαβε πρωτοβουλία για εξεύρεση λύσης στη βάση της διευθέτησης που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Βερολίνο. Για τον σκοπό αυτό, έχει σταλεί σχετική συναίνεση του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο Υγείας για έναρξη διαδικασίας δημιουργίας θέσης επιτόπιου προσωπικού (Λειτουργού για Θέματα Υγείας). Το Υπουργείο Εξωτερικών θα επιδιώξει, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διευθέτηση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό».

