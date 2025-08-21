Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο πλησίον της παραλίας.

Στο μέρος κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγυα ήταν νεκρός.

Την σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του αστυνομικού σταθμού Κιτίου και μέλη της επιτροπής διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων η οποία σε συνεργασία με την αστυνομία διερευνά τα αιτία της πτώσης.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ για το περιστατικό

Ανακοινώνεται ότι στις 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 09:05, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας για άτομο σε κίνδυνο στην ακτή Μαζωτού στη Λάρνακα.

Στην περιοχή αποστάλθηκε περίπολος του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροπορικό ατύχημα με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς, ο χειριστής του οποίου μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την περαιτέρω διερεύνηση του ατυχήματος ανέλαβε η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και η Αστυνομία Κύπρου.