ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξύλινος σταυρός στη Λεμεσό: Προς συγκεκριμένη κατεύθυνση οι έρευνες της Αστυνομίας μετά από μαρτυρίες

 06.01.2026 - 16:52
Ξύλινος σταυρός στη Λεμεσό: Προς συγκεκριμένη κατεύθυνση οι έρευνες της Αστυνομίας μετά από μαρτυρίες

Σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας σχετικά με τον Σταυρό ο οποίος εκλάπη σήμερα στο πλαίσιο των εορτασμών των Θεοφανείων, στη Λεμεσό και θα χρησιμοποιείτο κατά την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και του καθαγιασμού των υδάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για Ελληνοκύπριο άνδρα, ο οποίος φέρεται να άρπαξε τον ξύλινο σταυρό και να απομακρύνθηκε από το σημείο, χωρίς να γίνει αντιληπτός

Υπενθυμίζεται ότι πολίτης, ο οποίος είχε στην κατοχή του τον εν λόγω σταυρό αμέσως μετά την τελετή, φέρεται να διαβεβαίωσε τον ιερέα ότι θα τον επιστρέψει. Ωστόσο, στη συνέχεια εξαφανίστηκε, χωρίς να παραδώσει τον σταυρό, γεγονός που οδήγησε στην καταγγελία του περιστατικού στις Αρχές.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, λαμβάνοντας καταθέσεις και αξιολογώντας μαρτυρικό υλικό, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αξιοποίησης κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής. Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

 

