Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

 21.02.2026 - 18:33
Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο την απόφασή του να αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξήγησε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον δασμό στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

Εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την οργή του για τη χθεσινή δικαστική απόφαση για τους δασμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%. Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη - ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά - «Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά - «Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά»

 21.02.2026 - 18:26
Επόμενο άρθρο

Ξεκίνησε η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα, στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές - Δείτε live

 21.02.2026 - 18:55
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

  •  21.02.2026 - 20:34
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

  •  21.02.2026 - 18:33
«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 19:52
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα