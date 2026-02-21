Themasports lifenewscy
Οδήγοι Προσοχή: Κλειστοί δρόμοι στο Παραλίμνι το Σάββατο και την Κυριακή λόγω καρναβαλιού
Οδήγοι Προσοχή: Κλειστοί δρόμοι στο Παραλίμνι το Σάββατο και την Κυριακή λόγω καρναβαλιού

 21.02.2026 - 19:14
Η κυκλοφορία σε διάφορους δρόμους στο Παραλίμνι επηρεάζεται λόγω των εκδηλώσεων του καρναβαλιού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση το Σάββατο, 21/2/26, θα κλείσει τμήμα της οδού Γρίβα Διγενή από την συμβολή της με την οδό Τάσου Μάρκου μέχρι και την συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως από τις 19:00-21:00.

Επίσης στις 20:00-21:00 θα κλείσουν η οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ από το ύψος της που βρίσκεται το οίκημα ΠΕΚ, η συμβολή Αγίου Δημήτριου και Ακροπόλεως (κουρείο Καλλή). Η οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της που βρίσκεται το φαρμακείο Πιττάτζιη θα παραμείνει κλειστή μέχρι το πέρας της εκδήλωσης (24:00-1:00).

Για την Καρναβαλίστικη παρέλαση στις 22/6/26 θα κλείσει η Λεωφόρος Πρωταρά, από το ύψος της που βρίσκεται το πρατήριο ΕΚΟ – ΑΡΤΥΜΑΤΑ, η οδός Αγίου Γεωργίου, μέρος της οδού Γρίβα Διγενή, η οδός Τάσου Μάρκου καθώς και τμήματα κάθετων παρόδων και οδών σε όλο το μήκος της διαδρομής όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Η συμβολή της Λεωφόρου Πρωταρά με την οδό Φιλικής Εταιρείας μέχρι και το ύψος της που βρίσκεται το πρατήριο ΕΚΟ ΑΡΤΥΜΑΤΑ θα παραμείνει ανοιχτή για πρόσβαση των κατοίκων και καρναβαλιστών. Οι αποκοπές θα ξεκινήσουν σταδιακά από τις 10:00π.μ και θα ολοκληρωθούν στις 12:00. Οι δρόμοι θα ανοίγουν σταδιακά μετά το πέρας της παρέλασης και την ολοκλήρωση της καθαριότητας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

