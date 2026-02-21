Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΗ ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
ΥΓΕΙΑ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ

 21.02.2026 - 15:28
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ

Τα άτομα με μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του αμερικανικού πανεπιστημίου Emory, που δημοσιεύθηκε στο PLOS Medicine.

Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί την πιο κοινή μορφή άνοιας, που επηρεάζει περίπου 57 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται ήδη γνωστός παράγοντας κινδύνου τόσο για τη νόσο Αλτσχάιμερ όσο και για άλλες συχνές χρόνιες παθήσεις, όπως η υπέρταση, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η κατάθλιψη. Οι παθήσεις αυτές συνδέονται επίσης με το Αλτσχάιμερ, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές αν η ατμοσφαιρική ρύπανση οδηγεί πρώτα στην εμφάνιση αυτών των χρόνιων νοσημάτων, τα οποία στη συνέχεια αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας, ή αν αυτές οι παθήσεις εντείνουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του εγκεφάλου.

Η ερευνητική ομάδα του Emory University ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 27,8 εκατομμύρια δικαιούχους του αμερικανικού προγράμματος Medicare, ηλικίας 65 ετών και άνω, από το 2000 ως το 2018. Οι επιστήμονες εξέτασαν τα επίπεδα έκθεσης των συμμετεχόντων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και αν στη συνέχεια διαγνώστηκαν με νόσο Αλτσχάιμερ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο άλλων χρόνιων παθήσεων.

Διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, ενώ η συσχέτιση αυτή ήταν ελαφρώς ισχυρότερη σε άτομα που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Αντίθετα, η υπέρταση και η κατάθλιψη φάνηκε να έχουν μικρή επιπρόσθετη επίδραση.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει στην εμφάνιση της νόσου κυρίως μέσω άμεσων μηχανισμών που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και όχι έμμεσα μέσω άλλων χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο, τα άτομα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις βλαβερές επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία του εγκεφάλου. Η μελέτη αναδεικνύει ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέτρο πρόληψης της άνοιας και προστασίας των ηλικιωμένων.

Στους περιορισμούς της μελέτης οι ερευνητές αναφέρουν την πιθανή εσφαλμένη ταξινόμηση της έκθεσης των συμμετεχόντων σε ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των εκτιμήσεων συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM2,5 στις διαφορετικές περιοχές.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη: «Έφυγε» η γηραιότερη εγκλωβισμένη του Κορμακίτη: «Στερήθηκε παιδιά και εγγόνια, αγκαλιές και γιορτές»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαρισμένος ο Κόναν Ο'Μπράιεν για τις δολοφονίες του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ - «Είναι απλά τόσο φρικτό»

 21.02.2026 - 15:29
Επόμενο άρθρο

Θλίψη: «Έφυγε» η γηραιότερη εγκλωβισμένη του Κορμακίτη: «Στερήθηκε παιδιά και εγγόνια, αγκαλιές και γιορτές»

 21.02.2026 - 15:55
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

  •  21.02.2026 - 16:06
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

  •  21.02.2026 - 11:02
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.02.2026 - 13:50
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα