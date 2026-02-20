Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Πώς τα υπερεπεξεργασμένα απειλούν εξυπνάδα και IQ – Τι δείχνει έρευνα σε παιδιά

 20.02.2026 - 15:50
Πώς τα υπερεπεξεργασμένα απειλούν εξυπνάδα και IQ – Τι δείχνει έρευνα σε παιδιά

 20.02.2026 - 15:50

Το πόσο έξυπνο θα γίνει τελικά ένα παιδί περνάει και από το στομάχι του -και μάλιστα στις πιο κρίσιμες ηλικίες ανάπτυξης. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition, οι διατροφικές συνήθειες ήδη από την ηλικία των 2 ετών μπορεί να επηρεάζουν τη γνωστική απόδοση των παιδιών αρκετά χρόνια αργότερα. Η συχνή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, συγκεκριμένα, φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης στην πρώιμη σχολική ηλικία.

Τα ευρήματα προέρχονται από τη μακροχρόνια Μελέτη Γέννησης Pelotas στη Βραζιλία, μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές έρευνες στη Λατινική Αμερική, η οποία παρακολουθεί παιδιά από τη γέννησή τους. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Pelotas κατέγραψαν αναλυτικά τη διατροφή των παιδιών στην ηλικία των 2 ετών και στη συνέχεια αξιολόγησαν τη γνωστική τους ανάπτυξη όταν έφτασαν σε προσχολική ηλικία.

Τα δύο διατροφικά πρότυπα που εξετάσθηκαν

Οι επιστήμονες δεν εξέτασαν μεμονωμένα τρόφιμα ή θρεπτικά συστατικά, αλλά συνολικά διατροφικά πρότυπα. Εντόπισαν δύο βασικές κατηγορίες:

«Υγιεινό» πρότυπο: περιλάμβανε όσπρια, φρούτα, λαχανικά, παιδικές τροφές και φυσικούς χυμούς.

«Ανθυγιεινό» πρότυπο: περιλάμβανε σνακ, στιγμιαία νουντλς, γλυκά μπισκότα, καραμέλες, αναψυκτικά, λουκάνικα και επεξεργασμένα κρέατα.

Τα παιδιά που κατανάλωναν συστηματικά τρόφιμα του δεύτερου προτύπου στην ηλικία των 2 ετών εμφάνισαν χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ IQ στα 6-7 χρόνια. Η συσχέτιση παρέμεινε ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, ο θηλασμός, η προσχολική εκπαίδευση και το επίπεδο νοητικής διέγερσης στο σπίτι.

Τι δεν έδειξε η μελέτη

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το «υγιεινό» διατροφικό πρότυπο δεν συνδέθηκε με υψηλότερο IQ. Αντί να υπονομεύει τη σημασία των φρούτων και των λαχανικών, η Thayna Flores, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Υγείας και Κινησιολογίας του Κολλεγίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι και μία από τις συγγραφείς της μελέτης, εξήγησε ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι η πλειονότητα των παιδιών κατανάλωνε ήδη αρκετά από τα υγιεινά τρόφιμα, γεγονός που περιόρισε τις στατιστικές διαφορές.

«Η έλλειψη συσχέτισης για το υγιεινό πρότυπο μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη χαμηλή μεταβλητότητά του», ανέφερε. «Περίπου το 92% των παιδιών κατανάλωνε συστηματικά τέσσερα ή περισσότερα από τα τρόφιμα που χαρακτηρίζουν το υγιεινό πρότυπο». Όταν σχεδόν όλοι τρέφονται με παρόμοιο τρόπο, οι στατιστικές διαφορές είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Πιο ευάλωτα τα παιδιά με πρώιμα ελλείμματα ανάπτυξης

Η αρνητική επίδραση της ανθυγιεινής διατροφής ήταν εντονότερη σε παιδιά που είχαν παρουσιάσει από νωρίς χαμηλότερο βάρος, ύψος ή περίμετρο κεφαλής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν η βιολογική ευαλωτότητα συνδυάζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες – όπως η κακή ποιότητα διατροφής – οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αθροιστικές.

Η μελέτη δεν εξέτασε άμεσα τους βιολογικούς μηχανισμούς, αλλά η Flores ανέφερε ότι η υπάρχουσα έρευνα προσφέρει πιθανές εξηγήσεις. «Διατροφές χαμηλής θρεπτικής ποιότητας, ιδιαίτερα όσες είναι πλούσιες σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, μπορεί να παρεμβαίνουν στις νευροαναπτυξιακές διαδικασίες μέσω μηχανισμών που περιλαμβάνουν συστηματική φλεγμονή, οξειδωτικό στρες και μεταβολές στον άξονα εντέρου–εγκεφάλου», είπε.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης κατά πόσο ο θηλασμός και ο χρόνος εισαγωγής συμπληρωματικών τροφών επηρέασαν τα αποτελέσματα. Και οι δύο παράγοντες συμπεριλήφθηκαν ως συγχυτικοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διερευνητικές αναλύσεις για πιθανές αλληλεπιδράσεις.

«Διαπιστώσαμε ότι η συσχέτιση μεταξύ ανθυγιεινών διατροφικών προτύπων και βαθμολογιών IQ τροποποιούνταν σημαντικά από την παρουσία πρώιμων ελλειμμάτων», είπε η Flores. «Δεν βρέθηκαν ενδείξεις τροποποίησης της επίδρασης από το φύλο, το βάρος γέννησης, την ηλικία κύησης ή τη διάρκεια αποκλειστικού θηλασμού».

Το μήνυμα για τους γονείς

Παρότι η μελέτη διεξήχθη στη νότια Βραζιλία, οι επιπτώσεις επεκτείνονται και εκτός Λατινικής Αμερικής. Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι πλέον ευρέως διαθέσιμα και συχνά εντάσσονται στη διατροφή των μικρών παιδιών λόγω ευκολίας και χαμηλού κόστους. Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία της σωστής διατροφικής καθοδήγησης ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ο περιορισμός της συστηματικής κατανάλωσης ανθυγιεινών, υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και η ενίσχυση των φυσικών, θρεπτικών επιλογών μπορεί να συμβάλουν όχι μόνο στη σωματική, αλλά και στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.

Με απλά λόγια, πολύ πριν τα παιδιά μπουν στη σχολική αίθουσα, οι διατροφικές επιλογές που γίνονται για λογαριασμό τους ενδέχεται να διαμορφώνουν τις μελλοντικές τους επιδόσεις.

Πηγή: ygeiamou.gr

Τη συνάντηση που θα έχουν την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ανακοίνωσαν και επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη.

