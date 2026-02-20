ΠτΔ: Σημαντική για επανέναρξη διαπραγματεύσεων η αλληλεγγύη εταίρων

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε τη νέα Ισπανίδα Πρέσβη ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς συνεργασίας, ώστε οι παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο.

Η Κύπρος και η Ισπανία μπορεί να βρίσκονται σε αντίθετα γεωγραφικά άκρα της Ευρώπης, ωστόσο οι στρατηγικές μας προοπτικές συνάδουν με βαθύ και διαρκή τρόπο, συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο και ότι μέσω του πλαισίου MED9 οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για την προώθηση μιας ισχυρότερης και πιο συνεκτικής ευρωπαϊκής απάντησης στις κοινές προκλήσεις, από τη μετανάστευση και την κλιματική αλλαγή έως την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα.

«Η Mare Nostrum, που συνδέει τους λαούς μας εδώ και αιώνες, συνεχίζει να διαμορφώνει τις προτεραιότητές μας και να ενισχύει την κοινή μας ευθύνη για την προώθηση της σταθερότητας, του διαλόγου και της συνεργασίας», σημείωσε περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η συχνότητα των επαφών υψηλού επιπέδου τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει το βάθος και τη δυναμική της εταιρικής σχέσης, αναδεικνύοντας τις επισκέψεις του Ισπανού Πρωθυπουργού στην Κύπρο, καθώς και τη δική του επίσκεψη στη Μαδρίτη τον περασμένο Απρίλιο, ως απόδειξη της πολιτικής βούλησης και των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

Πρόσθεσε ότι η επικείμενη επίσκεψη του Βασιλιά Φιλίππου ΣΤ' στην Κύπρο το 2027, που συμπίπτει με την 60ή επέτειο της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων, «θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο και ισχυρή απόδειξη του αμοιβαίου σεβασμού και της φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες μας».

Σε πρακτικό επίπεδο, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, σημειώνοντας ότι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η Κύπρος είναι έτοιμη να προωθήσει τη δομημένη διμερή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ενός Διμερούς Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας και με την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της ΕΕ. Οι πρακτικές συνέργειες σε τομείς όπως η αεροπυρόσβεση και η έρευνα και διάσωση, όπου και οι δύο χώρες διαθέτουν πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν να αποφέρουν απτά αμοιβαία οφέλη, σχολίασε σχετικά.

Στον οικονομικό τομέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Ισπανία είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου και ότι οι ισπανικές εταιρείες διερευνούν όλο και περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει η δυναμική και ανθεκτική οικονομία μας, προσθέτοντας ότι, ταυτόχρονα, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα συστήματα αποθήκευσης και το ανανεώσιμο υδρογόνο, τομείς στους οποίους η Ισπανία κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη.

«Η πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της σχέσης μας. Η παρουσία του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Κύπρο, η επέκταση της πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων αντανακλούν την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση των διαπροσωπικών δεσμών», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες, οι μεγάλες εκθέσεις και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές και στις δύο χώρες υπογραμμίζουν περαιτέρω το βάθος των διμερών ιστορικών και πνευματικών δεσμών, ενώ οι τουριστικές ροές μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας βρίσκονται επίσης σε ανοδική πορεία, με την κυπριακή πλευρά να παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της συνδεσιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι οι άμεσες συνδέσεις φέρνουν τους δύο λαούς πιο κοντά με τον πιο απτό και ουσιαστικό τρόπο.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη συνεπή θέση αρχών της Ισπανίας στο κυπριακό πρόβλημα. «Εκτιμούμε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ισπανίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για μια συνολική λύση σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος μας παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή και βιώσιμη λύση βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες και αρχές της ΕΕ. Σε αυτή την προσπάθεια, η αλληλεγγύη εταίρων όπως η Ισπανία είναι πολύ σημαντική», τόνισε.

«Η Κύπρος και η Ισπανία συνδέονται όχι μόνο γεωγραφικά και ιστορικά, αλλά και με ένα κοινό όραμα: μια αποφασιστική δέσμευση στον πολυμερισμό, στην ενότητα της Ευρώπης και στη διαρκή δύναμη του διαλόγου για την υπέρβαση των διαιρέσεων. Καθώς προσβλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο των διμερών μας σχέσεων, είμαι βέβαιος ότι, υπό την ηγεσία σας, η συνεργασία μας θα συνεχίσει να εμβαθύνεται και να διευρύνεται σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αντανακλώντας τα ισχυρά θεμέλια και τις κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες μας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Κύπρο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην αποστολή σας», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Ισπανίδα Πρέσβης εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να υπηρετήσει με αφοσίωση και ενέργεια προς όφελος και των δύο χωρών.

«Τον επόμενο χρόνο θα γιορτάσουμε την 60ή επέτειο της καθιέρωσης των διπλωματικών σχέσεων και, κοιτάζοντας πίσω, τα επιτεύγματα είναι εξαιρετικά σε όλους τους τομείς και ο διάλογος μεταξύ Μαδρίτης και Λευκωσίας αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται γεωγραφικά στα αντίθετα άκρα της ηπείρου και αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που απορρέουν από τη γεωγραφική τους θέση, η Κύπρος στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου και η Ισπανία στο δυτικό.

Σημείωσε επίσης ότι, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι δύο χώρες συμβάλλουν στον πλούτο και την πολυμορφία της, και η κοινή τους ιδιότητα μέλους έχει αποδειχθεί ένα μοναδικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι οι ισπανικές εταιρείες βλέπουν με αισιοδοξία τις δυνατότητες που προσφέρει η δυναμική οικονομία του νησιού.

«Αναμφίβολα, τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης εντατικοποιηθεί οι διμερείς μας σχέσεις, με σημαντικό αριθμό συναντήσεων και επισκέψεων υψηλού επιπέδου και από τις δύο πλευρές. Η τρέχουσα προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ παρέχει μια άλλη ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ των αρχών και των ανώτερων αξιωματούχων των χωρών μας σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, το γεγονός ότι και οι δύο χώρες μας είναι μέλη της ομάδας Med-9 έχει συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας δεσμών», συνέχισε η κ. Alonso Frayle.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, είπε ότι οι φοιτητές από την Ισπανία προσελκύονται όλο και περισσότερο από το εξαιρετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον της Κύπρου, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ των λαών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δύο πολιτισμών και κοινωνιών και τη βελτίωση των επιλογών που έχουν οι δύο λαοί για να μάθουν τις ιστορικά συνυφασμένες γλώσσες τους.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το γεγονός ότι οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο οικοσύστημα καθιστά αναγκαία την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, με κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Ως στενή φίλη της Κύπρου, η Ισπανία ανησυχεί βαθιά για τη διαίρεση του νησιού από τη στρατιωτική επέμβαση του 1974 και τις οδυνηρές συνέπειες αυτής της διαίρεσης και για τις δύο κοινότητες. Υποστηρίζουμε θερμά την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, απαλλαγμένη από κάθε διεθνή παρέμβαση, και τις προσπάθειες της Γραμματείας του ΟΗΕ για μια “δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα”. Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον, τα εμπλεκόμενα μέρη θα επαναλάβουν τη διαδικασία διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε σχετικά με το Κυπριακό.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας έχουν μακρά ιστορία. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρέσβης στην Κύπρο, θα επιδιώξω να διατηρήσω και να εμβαθύνω περαιτέρω τις ήδη εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Τέλος, καθώς υποβάλλω τα διαπιστευτήριά μου, θα ήθελα να μεταφέρω στην Εξοχότητά σας τους θερμούς χαιρετισμούς του Βασιλιά της Ισπανίας, Φιλίππου ΣΤ', του ισπανικού έθνους και της Κυβέρνησής του, με την ευγενική παράκληση να τους μεταφέρετε στον κυπριακό λαό», κατέληξε η Ισπανίδα Πρέσβης.

