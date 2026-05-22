Το απόλυτο καλοκαιρινό φεστιβάλ: Πάνω από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές στο μεγαλύτερο Fengaros που έγινε ποτέ

Από τις 30 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου, το Petrides Farm Park θα μετατραπεί ξανά σε έναν τεράστιο χώρο μουσικής, δημιουργικότητας και ελευθερίας, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Με περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και συγκροτήματα, έξι διαφορετικές σκηνές και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αγκαλιάζει διαφορετικά μουσικά είδη και κουλτούρες, το Fengaros 2026 έρχεται πιο εντυπωσιακό και πιο φιλόδοξο από ποτέ. Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία, συνδυάζοντας ζωντανές εμφανίσεις, δυναμικά live acts, ηλεκτρονικούς ήχους, εναλλακτικές μουσικές σκηνές και νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες.

Το line-up περιλαμβάνει αγαπημένα ονόματα της κυπριακής μουσικής σκηνής, σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και ανερχόμενους δημιουργούς που αναμένεται να ξεχωρίσουν. Οι διοργανωτές υπόσχονται ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, εκπλήξεις και μοναδικές μουσικές στιγμές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Πέρα από τη μουσική, το Fengaros παραμένει ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και εμπειριών, δημιουργώντας κάθε χρόνο μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που έχει πλέον καθιερώσει το φεστιβάλ ως θεσμό για το κυπριακό καλοκαίρι. Το φυσικό περιβάλλον του Petrides Farm Park, σε συνδυασμό με τη σκηνογραφία, τα installations και τη συνολική αισθητική της διοργάνωσης, συνθέτουν μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός απλού μουσικού event.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προετοιμαστεί για ένα τριήμερο γεμάτο ρυθμό, ένταση και ατελείωτη μουσική, τονίζοντας πως το Fengaros 2026 θα είναι το πιο μεγάλο, τολμηρό και αξέχαστο φεστιβάλ που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

