Έμεινε στο... κόκκινο διάβαση πεζών σε γνωστό δρόμο στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Ομιλος Χλώρας, εδώ και αρκετές εβδομάδες το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης της διάβασης δεν λειτουργεί ορθά, καθώς το κόκκινο φως παραμένει συνεχώς αναμμένο, χωρίς να ενεργοποιείται ποτέ η πράσινη ένδειξη για τους πεζούς.

Η δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα πολίτες να επιχειρούν καθημερινά να διασχίσουν τον δρόμο υπό επικίνδυνες συνθήκες, αναμένοντας χωρίς αποτέλεσμα το πράσινο σήμα, ενώ αναγκάζονται τελικά να περνούν ανάμεσα στην πυκνή κυκλοφορία.

Η λεωφόρος Δημοκρατίας αποτελεί έναν από τους δρόμους με αυξημένη τροχαία κίνηση στην περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανό τροχαίο ή ατύχημα με πεζούς.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται επίσης προβληματισμός για το γεγονός ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο επί εβδομάδες, χωρίς – όπως επισημαίνεται – να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.