Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου: Νεκροί, δυσοσμία και παρέμβαση Υπουργού Υγείας - Βίντεο

Πέφτει τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής: Τοξικότητα και πανικός συσπείρωσης μέχρι την τελευταία ώρα
Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει περισσότερο αρένα σύγκρουσης, παρά δημοκρατική διαδικασία. Η προεκλογική ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, αφήνοντας πίσω της μια έντονη γεύση τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων, πολιτικής έντασης και επικοινωνιακού θορύβου. Μια προεκλογική φτωχή σε ουσία, αλλά πλούσια σε αλληλοκατηγορίες, ειρωνείες και προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης του αντιπάλου.