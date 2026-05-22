Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου: Νεκροί, δυσοσμία και παρέμβαση Υπουργού Υγείας - Βίντεο

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου έκανε λόγο για εικόνες που, όπως ανέφερε, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενώ αναφέρθηκε και σε έντονη δυσοσμία στον χώρο, κάνοντας λόγο ακόμη και για ζητήματα δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επαρχία συνεχίζει να μην διαθέτει νεκροτόμο, με αποτέλεσμα οι σοροί να μεταφέρονται στη Λευκωσία για νεκροτομές και ακολούθως να επιστρέφονται πίσω στην Πάφο.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη διαδικασία παράδοσης των σορών στα γραφεία κηδειών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει άτομο να δίνει τους νεκρούς στα γραφεία κηδειών».

Όπως είπε, μετά τις δημόσιες αναφορές του επικοινώνησε μαζί του ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, δεσμεύτηκε ότι σήμερα θα μεταβούν τεχνικοί στο νοσοκομείο ώστε να επιδιορθωθεί το πρόβλημα με τα ψυγεία.

