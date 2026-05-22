ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βαθαίνει η ρήξη Φυτιρή-Αρναούτη με φόντο το ωράριο των μελών ΟΠΕ – Αναμονή για επιστροφή του ΠτΔ στην Κύπρο

 22.05.2026 - 08:28
Σοβαρή εστία έντασης φαίνεται να δημιουργείται ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή και τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, με αφορμή την απόφαση για αλλαγή και επέκταση του ωραρίου περίπου χιλίων μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ).

Η παρέμβαση του υπουργού για αναστολή εφαρμογής της απόφασης αποτυπώνει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φυτιρής εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια επειδή η απόφαση λήφθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τον πολιτικό προϊστάμενο της Αστυνομίας, παρότι αφορά υπηρεσίες πρώτης γραμμής για την καταπολέμηση του εγκλήματος και τη δημόσια ασφάλεια.

Ο υπουργός ζήτησε επανεξέταση των επιχειρησιακών δεδομένων και αξιολόγηση της αναγκαιότητας των αλλαγών πριν τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου για αναζήτηση κοινά αποδεκτής λύσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις για βαθιά ρήξη και παρατεταμένη δυσλειτουργία στις σχέσεις τους.

Κυβερνητικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το θέμα αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου το Προεδρικό με την επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς η νέα διαφωνία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων που το τελευταίο διάστημα δοκιμάζουν τη συνεργασία υπουργείου και ηγεσίας της Αστυνομίας.

 22.05.2026 - 08:29
Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει περισσότερο αρένα σύγκρουσης, παρά δημοκρατική διαδικασία. Η προεκλογική ολοκληρώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα, αφήνοντας πίσω της μια έντονη γεύση τοξικότητας, προσωπικών επιθέσεων, πολιτικής έντασης και επικοινωνιακού θορύβου. Μια προεκλογική φτωχή σε ουσία, αλλά πλούσια σε αλληλοκατηγορίες, ειρωνείες και προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης του αντιπάλου.

