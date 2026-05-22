VIDEO: Σκηνές αναστάτωσης στη Λεμεσό - Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σκηνή, γύρω στις 00:26 όχημα ανατράπηκε έπειτα από σύγκρουση και κατέληξε στο πλάι, κοντά σε πρανές δίπλα από τον δρόμο. Μέλη της Αστυνομίας και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για παροχή βοήθειας και ασφάλιση της περιοχής.

Φωτογραφίες και βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY καταγράφουν τις προσπάθειες των αρμόδιων συνεργείων, ενώ η τροχαία κίνηση στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές, ενώ δεν έχει εκδοθεί επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τυχόν τραυματισμούς.