ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Άδειασμα» Αρχηγού Αστυνομίας από Φυτιρή - Αναστολή στην απόφαση για τα ωράρια

 21.05.2026 - 21:34
Έντονο πολιτικό και υπηρεσιακό παρασκήνιο προκαλεί η απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας για επέκταση του ωραρίου περίπου χιλίων μελών που υπηρετούν στους Ουλαμούς Πρόληψης Εγκλημάτων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή να παρεμβαίνει ζητώντας αναστολή εφαρμογής της απόφασης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, ο Υπουργός εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από το γεγονός ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης προχώρησε σε μια απόφαση που αφορά νευραλγικές υπηρεσίες για την πρόληψη του εγκλήματος και τη δημόσια ασφάλεια, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει ενημέρωση ή διαβούλευση με τον πολιτικό του προϊστάμενο.

Ο κ. Φυτιρής έδωσε οδηγίες ώστε να αξιολογηθούν εκ νέου τα επιχειρησιακά δεδομένα και, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη, να ακολουθήσει διάλογος για εξεύρεση λύσεων.

Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

