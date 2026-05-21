ΑρχικήΚοινωνία
Επικίνδυνη πολυκατοικία στην Πάφο: Σύσκεψη για εκκένωση του «Έρμαιο» - Ζητούν ξεκαθάρισμα του νομικού πλαισίου

 21.05.2026 - 21:55
Συνάντηση για την εφαρμογή του διατάγματος εκκένωσης και απαγόρευσης χρήσης της πολυκατοικίας «Έρμαιο», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο, πραγματοποιείται αύριο το πρωί στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, το κτήριο έχει κριθεί επικίνδυνο για την ασφάλεια των περιοίκων, των κατοίκων αλλά και των διερχόμενων πολιτών.

Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι ο Διευθυντής Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου εξέδωσε από τις 6 Μαΐου διάταγμα εκκένωσης και απαγόρευσης χρήσης, στη βάση του άρθρου 15 του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Όπως είπε, το διάταγμα έχει ήδη τοιχοκολληθεί, ενώ δημοσιοποιήθηκε και σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, για την εξέλιξη ενημερώθηκαν με επιστολές το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της Αστυνομίας για την εφαρμογή του διατάγματος.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου ενημέρωσε με επιστολή ημερομηνίας 19 Μαΐου ότι, προκειμένου να υπάρξει συνδρομή από την Αστυνομία, θεωρείται αναγκαία η έκδοση δικαστικού διατάγματος και όχι μόνο η ύπαρξη του διατάγματος του Διευθυντή Αδειοδότησης. Από την άλλη πλευρά, οι νομικοί σύμβουλοι του ΕΟΑ Πάφου εκτιμούν ότι δεν απαιτείται δικαστικό διάταγμα και ότι επαρκεί το ήδη εκδοθέν διάταγμα του Διευθυντή Αδειοδότησης.

Με στόχο να ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του διατάγματος, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της αυριανής σύσκεψης στον ΕΟΑ Πάφου. Στην σύσκεψη κλήθηκε η Αστυνομία, το Γραφείο Ευημερίας, Νομικοί Σύμβουλοι και ο Δημαρχεύων Πάφου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

«Άδειασμα» Αρχηγού Αστυνομίας από Φυτιρή - Αναστολή στην απόφαση για τα ωράρια

