Κύπρος-Ινδία: Νέα εποχή σχέσεων με υπογραφές συμφωνιών - Στο επίκεντρο άμυνα και ασφάλεια

Τον Πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Μεταφορών και Αυτοκινητοδρόμων της Ινδίας, Nitin Gadkari.

Ο Πρόεδρος εξήλθε του αεροσκάφους, ντυμένος με το παραδοσιακό γιλέκο, το οποίο του έκανε δώρο ο Πρωθυπουργός Μόντι.

Κατά την επίσημη υποδοχή του στο αεροδρόμιο, έγινα ανάκρουση των εθνικών ύμνων Κύπρου και Ινδίας, από στρατιωτική μπάντα, ενώ ο Πρόεδρος περπάτησε κατά μήκος του κόκκινου χαλιού, όπου επιθεώρησε στρατιωτικό άγημα που παρατάχθηκε προς τιμήν του.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Μνημείο του Γκάντι, όπου θα καταθέσει στεφάνι.

Ακολούθως, θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών των δυο χωρών, και οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις.

Μόντι και Χριστοδουλίδης αναμένεται να υπογράψουν Κοινή Διακήρυξη, ενώ αναμένεται να υπογραφεί και σειρά Μνημονίων Συναντίληψης σε τομείς όπως η άμυνα και ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Το βράδυ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Προεδρικό Παλάτι, όπου η Πρόεδρος, Droupadi Murmu, θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του. Προηγουμένως, οι δύο αρχηγοί θα έχουν κατ' ιδίαν και διευρυμένες διαβουλεύσεις και στη συνέχεια θα προβούν σε δηλώσεις.

