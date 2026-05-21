ΑρχικήLike Online
Κλιματιστικό inverter-ανεμιστήρας οροφής: Πότε συμφέρει ο συνδυασμός χρήσης και των δύο για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας – Παραδείγματα

 21.05.2026 - 16:21
Ο καιρός ζεσταίνει όλο και περισσότερο, καθώς πλησιάζει η έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και το ερώτημα που τίθεται από τους περισσότερους καταναλωτές είναι σε ποιες περιπτώσεις συμφέρει περισσότερο η χρήση ενός ανεμιστήρα και σε ποιες ο συνδυασμός των δύο (δηλαδή και ενός κλιματιστικού inverter Α++) τόσο από άποψη δροσιάς όσο και από εξοικονόμησης ενέργειας.

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνει ο μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, από την Ελλάδα μιλώντας στο enikonomia.gr παραθέτοντας και σχετικά παραδείγματα.

Η χρήση ανεμιστήρα

Αρχικά ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει την περίοδο που είναι ιδανική η χρήση ενός ανεμιστήρα για τους καταναλωτές.

«Ο ανεμιστήρας ενδείκνυται να λειτουργεί μόνος του κυρίως τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο» σημειώνει και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο δροσίζει ο ανεμιστήρας έναν χώρο.

«Όταν ο ανεμιστήρας κινείται αριστερόστροφα ανασηκώνει το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω και ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την πραγματική, ίσως και 3 βαθμούς παρακάτω από την κανονική» σημειώνει.

«Εάν κάποιος χρησιμοποιεί ανεμιστήρα τον μήνα Μάιο-που δεν είναι υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου- τότε εξοικονομεί ενέργεια, διότι το κόστος που καλείται να πληρώσει σε σχέση με τη χρήση ενός κλιματιστικού inverter είναι 1 προς 6», συμπληρώνει ο κ. Χριστοδουλίδης και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα προκειμένου να γίνει κατανοητό:

Ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί ανεμιστήρα θα λάβει έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος ύψους 110 ευρώ, δηλαδή θα έχει μια αύξηση της τάξεως σχεδόν 10 ευρώ για τον Μάιο, ενώ εάν κάνει χρήση κλιματιστικού inverter, τότε θα κληθεί να πληρώσει 160 ευρώ, έχοντας μια αύξηση 60 ευρώ.

Το παράδειγμα αυτό έχει υπολογιστεί με 15 λεπτά την τιμή της κιλοβατώρας για μπλε/πράσινα τιμολόγια.

Ο συνδυασμός της χρήσης ενός κλιματιστικού Inverter με ανεμιστήρα οροφής

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τους θερινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο που έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά ανεμιστήρα και κλιματιστικό, προκειμένου να μειώσει τη θερμοκρασία κατά 3 βαθμούς Κελσίου και να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 10% με 15% .

Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως αντί να πληρώσει ένα τυπικό νοικοκυριό λογαριασμό ρεύματος 100 ευρώ για τη χρήση κλιματιστικού inverter Α++ για τον μήνα Ιούλιο ή τον Αύγουστο, με τον συνδυασμό κλιματιστικού inverter Α++ και ανεμιστήρα θα καταβάλει 75ευρώ, συμπληρώνει.

Δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως σχεδόν 25%.

Γενικές συμβουλές

Τέλος ο κ. Χριστοδουλίδης προτρέπει τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα οφέλη του παθητικού δροσισμού, προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια άρα και χρήματα.

Για να γίνει αυτό, οι πολίτες θα πρέπει σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή:

να κατεβάζουν τις τέντες του σπιτιού τους.
να κλείνουν τα παντζούρια, τα ρολά της κουρτίνας από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου. Αυτό αφορά κυρίως όψεις που έχουν μεσημβρινό προσανατολισμό, νότιο, νοτιοανατολικό και είναι αναγκαίο να γίνει προκειμένου να μην εισέρχεται αντηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό του σπιτιού και αυξάνονται έτσι τα θερμικά κέρδη.

«Ενώ, εάν έχουμε κλείσει τα ρολά της κουρτίνας, τα παντζούρια κλπ, σκιάζουμε δηλαδή το σπίτι, τότε το κλιματιστικό δεν λειτουργεί στα κόκκινα αλλά σε χαμηλότερες στροφές. Άρα σε αυτήν την περίπτωση, κάποιος πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Πηγή: enikos.gr

 

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

H Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το Invest Cyprus, στη Μουμπάι.

ΠτΔ: Σημαντική πρόοδος για ένταξη της Κύπρου στη Ζώνη Σέγκεν - Ο ρόλος της Κύπρου στον διάδρομο IMEC

  •  21.05.2026 - 11:16
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Το δώρο που του χάρισαν στην Ινδία, προκαλώντας συγκίνηση – Δείτε φωτογραφία

  •  21.05.2026 - 16:39
Σοκαριστικό και απαράδεκτο: Εκτός λειτουργίας τα ψυγεία του νεκροτομείου στο ΓΝ Πάφου - Πού μεταφέρονται οι σοροί

  •  21.05.2026 - 16:01
Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση για κράτηση ή αποφυλάκιση του Ζαβράντωνα

  •  21.05.2026 - 14:46
Μητρόπολη Πάφου: Άρχισε η κούρσα διαδοχής με την υποβολή υποψηφιοτήτων - Τα ονόματα που συζητιούνται

  •  21.05.2026 - 16:29
Οι celebrities των εκλογών: Ποιοι αλλάζουν καριέρα και μπαίνουν στην πολιτική

  •  21.05.2026 - 12:09
Σάλος με αναισθησιολόγο που ζητά «φακελάκι» – Το βίντεο ντοκουμέντο

  •  21.05.2026 - 15:54
Χαμός με Φειδία και Στυλιάνα: Δείχνουν πώς ψηφίζουμε και εκείνη ρίχνει άκυρο – «Έχουμε αυτό εδώ το πράμα…» - Το viral βίντεο  

  •  21.05.2026 - 15:45

