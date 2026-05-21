Μαθήματα οδήγησης από τα smartphone της Samsung

Η εταιρεία ετοιμάζει μια νέα λειτουργία με την ονομασία «Driving Insights», η οποία θα παρακολουθεί τον τρόπο που οδηγούμε και θα προσφέρει συμβουλές για πιο ασφαλή και ομαλή συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι.

Η νέα εφαρμογή περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα One UI 9, τη μεγάλη αναβάθμιση λογισμικού που αναμένεται να διατεθεί αργότερα μέσα στη χρονιά στα smartphones της Samsung. Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες του κινητού, όπως το επιταχυνσιόμετρο και το γυροσκόπιο, ώστε να αναλύει στοιχεία όπως οι επιταχύνσεις, τα απότομα φρεναρίσματα, οι στροφές και γενικότερα ο τρόπος οδήγησης του χρήστη.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εφαρμογή δημιουργεί αναφορές και σχόλια μέσω AI, αξιολογώντας αν ο οδηγός κινείται ήρεμα και αμυντικά ή αν έχει πιο «δυναμικό» στιλ οδήγησης. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να εμφανίζει μηνύματα όπως «Η οδήγησή σας αυτή την εβδομάδα ήταν ισορροπημένη και ασφαλής» ή αντίθετα να προτείνει πιο ομαλές κινήσεις σε γκάζι και τιμόνι.

Παράλληλα, το Driving Insights θα μπορεί να στέλνει άμεσες ειδοποιήσεις όταν εντοπίζει απότομες επιταχύνσεις ή φρεναρίσματα, ενώ θα κρατά και ιστορικό διαδρομών, επιτρέποντας στον χρήστη να ανατρέχει σε συγκεκριμένα ταξίδια και στατιστικά.