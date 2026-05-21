Διασωληνωμένος στην Εντατική στρατιώτης με μηνιγγίτιδα: Υπό παρακολούθηση άλλοι δύο - Εντοπίστηκαν οι στενές του επαφές

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστο Πιερή, ο οπλίτης βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου, είναι απύρετος και ενδεχομένως την Παρασκευή να αποσωληνωθεί.

Παράλληλα ανέφερε πως, «πρόκειται για οπλίτη της ΕΛΔΥΚ. Έχουν ενημερωθεί οι οικείοι του στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν και δύο συγγενικά του πρόσωπα στην Κύπρο, που τον έχουν ήδη επισκεφθεί».

Επιπρόσθετα σημείωσε πως, «έχουν εντοπιστεί οι στενές του επαφές ενώ έγινε απολύμανση στη μονάδα».

«Υπάρχουν άλλα δύο παιδιά, τα οποία για προληπτικούς λόγους νοσηλεύονται για παρακολούθηση. Παρουσίασαν ελαφριά συμπτώματα, χωρίς η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία», ανέφερε ο κ. Πιερή.