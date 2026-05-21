Η Google αλλάζει την μπάρα αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια - O ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη επέτρεψε στους χρήστες να πληκτρολογούν μεγαλύτερες, πιο σύνθετες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα «Ποιες είναι οι 24 κορυφαίες ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ποιες είναι οι πιθανότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να προκριθούν;».

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, την Τρίτη (19/5), η Google δήλωσε ότι η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη την ενέπνευσε να αναδιαμορφώσει αυτή την εμβληματική γραμμή αναζήτησής της για πρώτη φορά από το 2001. Το πλαίσιο γίνεται μεγαλύτερο και πιο διαδραστικό, ώστε οι χρήστες να μπορούν να υποβάλλουν ακόμη μεγαλύτερες ερωτήσεις και να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο στις αναζητήσεις τους.

Introducing our brand new, intelligent Search box — totally reimagined with AI. This is the biggest upgrade to our Search box in 25 years and it’s starting to roll out today.



— Google (@Google) May 19, 2026

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές ερωτήσεις μέσω ενός chatbot στην κύρια σελίδα αναζήτησης της Google. Η εταιρεία θα προσφέρει και ψηφιακούς βοηθούς, γνωστούς ως «πράκτορες», για την αυτοματοποίηση των αναζητήσεων, έτσι ώστε κάποιος που αναζητά διαμέρισμα να μπορεί να ενημερώνεται για νέες καταχωρήσεις χωρίς να ανοίγει έναν ιστότοπο ακινήτων.

«Gemini 3.5 Flash», το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

Οι λειτουργίες αναζήτησης θα υποστηρίζονται από ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini 3.5 Flash. Η Google υπογράμμισε ότι το μοντέλο έχει βελτιωθεί στη δημιουργία κώδικα λογισμικού και στην εκτέλεση αυτόνομων εργασιών, λειτουργεί ταχύτερα και είναι λιγότερο δαπανηρό στη λειτουργία του σε σύγκριση με παρόμοια μοντέλα.

Ο Sundar Pichai, διευθύνων σύμβουλος της Google, τόνισε ότι η ταχύτητα και η προσιτή τιμή του Gemini κατέστησαν δυνατή την ευρεία διάθεσή του, κάτι που τελικά θα ωφελήσει την Google.

«Όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις λειτουργίες μας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στην αναζήτηση, χρησιμοποιούν περισσότερο την αναζήτηση», δήλωσε ο κ. Πιτσάι σε συνέντευξη σήμερα πριν από την ετήσια διάσκεψη προγραμματιστών της Google. Εκεί, οι αλλαγές στην αναζήτηση και το Gemini 3.5 αποτέλεσαν το επίκεντρο μιας παρουσίασης σχεδόν δύο ωρών με προϊόντα της εταιρείας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου εργαλείου βίντεο, ενός καλαθιού αγορών στο διαδίκτυο και ενός συστήματος για την αυτόνομη ανάγνωση και σύνταξη email.

Gemini 3.5 Flash is available today for everyone in @antigravity and across our products and APIs.



Η Google έχει μειώσει όλο και περισσότερο το προβάδισμα των ανταγωνιστών της, όπως η OpenAI, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έχει αρχίσει να διεκδικεί την πρωτιά. Αφού η OpenAI κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, η Google ανησυχούσε ότι οι νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα διαταράξουν την κυριαρχία της στην αναζήτηση. Οι ανησυχίες έγιναν πιο έντονες μετά την περίπτωση όπου ένα από τα πρώτα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της συνέστησε στους χρήστες να χρησιμοποιούν κόλλα για να φτιάξουν πίτσα.

Ωστόσο, πέρυσι, η Google εδραίωσε τη θέση της ως βαρέων βαρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Εκτός από τα μοντέλα Gemini, παρήγαγε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και επένδυσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων για την επιχείρηση υπολογιστικού νέφους της. Η εφαρμογή Gemini, η οποία μπορεί να κάνει προγραμματισμό και έρευνα, έχει πλέον 900 εκατ. ενεργούς χρήστες, περίπου τον ίδιο αριθμό με το ChatGPT.

More than 900 million users are coming to the Gemini app every month.



Η Google χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διεισδύσει σε περισσότερους τομείς της ψηφιακής οικονομίας. Οι περιλήψεις ιστού δημιουργούν περισσότερες αναζητήσεις, ενώ οι μακρύτερες ερωτήσεις παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστες και οι νέες λειτουργίες αγορών διευκολύνουν τη σύνδεση των πελατών με τους λιανοπωλητές.

Ο Richard Kramer, οικονομικός αναλυτής της Arete Research, δήλωσε ότι οι αλλαγές βοηθούσαν την Google να κερδίζει περισσότερα χρήματα από τη διαφήμιση. Πέρυσι, τα κλικ στις διαφημίσεις της Google αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ η εταιρεία χρέωνε 7% περισσότερο για κάθε κλικ. Τα ετήσια κέρδη της εταιρείας έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2022, φτάνοντας τα 132 δισ. δολάρια.

«Το ανοιχτό διαδίκτυο βρίσκεται σε φάση εξαφάνισης», δήλωσε ο κ. Kramer, αναφερόμενος στον τρόπο, με τον οποίο η διαδικτυακή κίνηση συχνά ξεκινά και τελειώνει πλέον με μια επίσκεψη στην Google, αντί για την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους. «Με την τεχνητή νοημοσύνη, η Google μετατρέπει όλους σε παρόχους ακατέργαστων δεδομένων».

Η μεταμόρφωση της Google μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην αναζήτηση. Το 2024 η εταιρεία σταμάτησε να απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις με μια λίστα ιστότοπων και αντ' αυτού παρείχε αυτόματα δημιουργημένες απαντήσεις που ονομάζονται «A.I. Overviews». Πέρυσι, πρόσθεσε μια καρτέλα αναζήτησης που ονομάζεται «A.I. Mode», όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν πολλαπλές ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, όπως θα έκαναν με ένα chatbot. Η Google δήλωσε ότι αυτές οι λειτουργίες συνδυάζονται. Στις αναζητήσεις που παρέχουν «A.I. Overviews», οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές ερωτήσεις στη λειτουργία «A.I. Mode», κάτι που ο κ. Πιτσάι χαρακτήρισε ως «αποκάλυψη».

Η Google φέρνει, επιπλέον, στην αναζήτηση μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της τεχνητής νοημοσύνης, τον προγραμματισμό λογισμικού. Όταν οι χρήστες ερευνούν σύνθετα θέματα, όπως η αστροφυσική, το Gemini μπορεί να δημιουργήσει διαδραστικά γραφικά και προσομοιώσεις στο παρασκήνιο για να παρέχει μια πιο εμπεριστατωμένη απάντηση από την προηγούμενη λίστα ιστότοπων. Η λειτουργία βασίζεται σε πρόσφατα προϊόντα των Anthropic και OpenAI, οι οποίες δημιούργησαν εργαλεία που συμπληρώνουν αυτόματα κώδικα και παράγουν πράκτορες για την αυτοματοποίηση εργασιών όπως η διαχείριση email, η έρευνα και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες γραφείου.

Η Google ανακοίνωσε ότι εισάγει μια εναλλακτική λύση για τους πράκτορες που βασίζονται στο Claude Code της Anthropic και το Codex της OpenAI. Με την ονομασία «Gemini Spark», η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στο Gmail, τα Docs και άλλα προϊόντα της Google, όπου μπορεί να μετατρέψει σημειώσεις συσκέψεων που είναι διάσπαρτες σε email και συνομιλίες σε ένα ενιαίο έγγραφο. Μπορεί, ακόμη, να διαβάζει και να συντάσσει email.

Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.



Η εταιρεία παρουσίασε και μια ενημέρωση για την πλατφόρμα προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης της. Με την ονομασία «Antigravity 2.0», η Google δήλωσε ότι θα έχει πρόσβαση στο Gemini 3.5 Flash και θα είναι σε θέση να προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση κόστους για εταιρείες που επεξεργάζονται καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη κώδικα.

Introducing Antigravity 2.0, a new standalone desktop application that delivers fully on that original glimpse of a truly agent-optimized experience.



Παρόλο που πολλά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν προωθήσει τα μοντέλα τους για την εκτέλεση πιο σύνθετων εργασιών, η Google έχει επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση του Gemini πιο βαθιά στις ήδη δημοφιλείς υπηρεσίες της, όπως το shopping και το YouTube. Οι αγοραστές μπορούν πλέον να δημιουργήσουν ένα καλάθι αγορών στην αναζήτηση ή στο YouTube καθώς περιηγούνται για προϊόντα, αντί να μεταβαίνουν στον ιστότοπο ενός εμπόρου για να αποθηκεύσουν αντικείμενα προς αγορά.

Το καλάθι αγορών της Google που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα προτείνει εκπτώσεις, όταν τα προϊόντα βγαίνουν σε προσφορά και θα προειδοποιεί τους χρήστες, όταν επιλέγουν αντικείμενα που ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους, όπως η επιλογή λανθασμένων τσιπ κατά τη συναρμολόγηση ενός εξατομικευμένου υπολογιστή ή λανθασμένων φίλτρων κατά την αγορά μιας καφετιέρας.

«Gemini Omni», εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο

Η Google σχεδιάζει, επίσης, να φέρει το Gemini στην επεξεργασία φωτογραφιών. Η εταιρεία δημιούργησε ένα εργαλείο επεξεργασίας που ονομάζεται «Gemini Omni», το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες, για παράδειγμα, να αλλάξουν ένα βίντεο διακοπών στην εφαρμογή Gemini, ζητώντας από το σύστημα να αφαιρέσει κάποιον από το φόντο. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα εργαλεία επεξεργασίας θα είναι διαθέσιμα και στην εφαρμογή φωτογραφιών της στο μέλλον.

We’re dropping Gemini Omni: our first step towards a model that can create anything from anything - starting with video.



Το Omni λειτουργεί ως εργαλείο δημιουργίας βίντεο. Η Google δήλωσε ότι μπορεί να δημιουργήσει βίντεο 10 δευτερολέπτων με ποιότητα Χόλιγουντ, χρησιμοποιώντας εντολές όπως «βίντεο που εξηγούν ένα απόσπασμα από ένα σχολικό βιβλίο» ή «απεικόνιση ενός φανταστικού χαρακτήρα από ένα σκίτσο». Σε αντίθεση με το Sora, ένα δωρεάν εργαλείο δημιουργίας βίντεο της OpenAI που έχει καταργηθεί, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο του Omni θα είναι προσβάσιμο μόνο σε συνδρομητές μιας από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Google, οι οποίες κυμαίνονται από 8 έως 250 δολάρια το μήνα.

Ο Koray Kavukcuoglu, διευθυντής τεχνολογίας στο Google DeepMind, το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, δήλωσε ότι η ενσωμάτωση του Gemini στα προϊόντα της Google θα βοηθήσει την εταιρεία να διατηρήσει το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της, χάρη στις πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών. «Αυτή η ανατροφοδότηση, αυτό το σήμα που λαμβάνουμε, είναι η πιο σημαντική ροή πληροφοριών που διαθέτουμε», είπε.

Gemini σε γυαλιά ηλίου και μυωπίας

Η Google δήλωσε ότι θα φέρει το Gemini στα γυαλιά αυτό το φθινόπωρο σε συνεργασία με τη Samsung Electronics και τις εταιρείες γυαλιών Warby Parker και Gentle Monster. Τα γυαλιά, τα οποία θα λειτουργούν παρόμοια με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta, διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ρωτούν το Gemini για το περιβάλλον τους, όπως το όνομα ενός μνημείου που κοιτάζουν. Ο David Gilboa, συνδιευθύνων σύμβουλος της Warby Parker, είπε ότι είχε φορέσει τα γυαλιά για να ζητήσει καθοδήγηση από το Gemini ενώ εγκαθιστούσε ένα νέο κάθισμα αυτοκινήτου για την 3χρονη κόρη του, και επίσης το χρησιμοποίησε όταν εκείνη ρωτούσε «Γιατί;» για κάθε είδους πράγματα. «Αυτά τα γυαλιά έχουν αποτελέσει μια τεράστια ανακάλυψη. Μπορώ πραγματικά να της δίνω ακριβείς πληροφορίες για τις ερωτήσεις της», επεσήμανε.