Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒΙΝΤΕΟ: Ρομπότ πήγε να χορέψει το «Billie Jean» όπως ο Μάικλ Τζάκσον και όλα... πήγαν στραβά
LIKE ONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: Ρομπότ πήγε να χορέψει το «Billie Jean» όπως ο Μάικλ Τζάκσον και όλα... πήγαν στραβά

 21.05.2026 - 08:51
ΒΙΝΤΕΟ: Ρομπότ πήγε να χορέψει το «Billie Jean» όπως ο Μάικλ Τζάκσον και όλα... πήγαν στραβά

Ένα απρόοπτο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα ανθρωποειδές ρομπότ έγινε viral στα social media, όταν κατά τη διάρκεια χορευτικής επίδειξης στην Κίνα κατέρρευσε μπροστά στους θεατές ενώ εκτελούσε κινήσεις εμπνευσμένες από τον Μάικλ Τζάκσον.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το συμβάν καταγράφηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το κατάστημα ρομποτικής Future Era στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του «Billie Jean», επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του διάσημου τραγουδιστή.

Καθώς η μουσική παίζει, το ανθρωποειδές ρομπότ κινείται αρχικά με άνεση πάνω στη σκηνή, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σκοντάφτει σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθειά του να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, lλίγο αργότερα χάνει ξανά τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος.

Το κοινό παρακολουθεί αμήχανα τη σκηνή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ.

Το βίντεο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα social media, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν με χιούμορ την αποτυχημένη εμφάνιση του ρομπότ. Κάποιοι παρομοίασαν τις κινήσεις του με «μεθυσμένο θείο που χορεύει σε γάμο», ενώ άλλοι σχολίασαν σκωπτικά ότι ίσως τελικά να μην κινδυνεύουμε και τόσο να μας πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τις δουλειές!

Άλλοι χρήστες εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε το ρομπότ από τη σκηνή, σημειώνοντας πως ο βοηθός «θα μπορούσε τουλάχιστον να χορεύει ώστε να φαίνεται μέρος της παράστασης».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις
Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή – Δείτε live την εξέλιξη του
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα - Μην ξεχάσετε τα χρόνια πολλά
6+2 νόμοι που πέρασαν από την Βουλή και επηρέασαν σημαντικά τη ζωή μας τα τελευταία πέντε χρόνια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

BINTEO: Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο

 21.05.2026 - 08:35
Επόμενο άρθρο

Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους με αφορμή την όγδοη επέτειό τους

 21.05.2026 - 08:59
Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την ίδρυση Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου στο Μουμπάι ανακοίνωσε την Πέμπτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανακοίνωσε Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  21.05.2026 - 08:42
Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

Βουλευτικές Εκλογές: Η πολιτική πόλωση, τα σκληρά μηνύματα και η μάχη μέχρι τέλους για τη ψήφο

  •  21.05.2026 - 06:36
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Η «σιωπηλή» κάλπη της αποχής - Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν και γιατί

  •  21.05.2026 - 06:38
Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

Debate εκλογών με τα όλα του: Φειδίας, TIK TOK, ακροδεξιά, ΛΟΑΤΚΙ και μάχη για την Προεδρία της Βουλής

  •  21.05.2026 - 06:33
Διασωληνωμένος στην Εντατική στρατιώτης με μηνιγγίτιδα: Υπό παρακολούθηση άλλοι δύο - Εντοπίστηκαν οι στενές του επαφές

Διασωληνωμένος στην Εντατική στρατιώτης με μηνιγγίτιδα: Υπό παρακολούθηση άλλοι δύο - Εντοπίστηκαν οι στενές του επαφές

  •  21.05.2026 - 08:11
Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

Στόχος βανδαλισμών υποψήφιος βουλευτής στη Λεμεσό – «Έλουσαν» με μπογιές τις αφίσες του – Δείτε φωτογραφίες

  •  21.05.2026 - 09:07
Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα

Βουλευτικές 2026: Τα στοιχήματα δείχνουν το ακλόνητο φαβορί - Πού «παίζουν» τα υπόλοιπα κόμματα

  •  21.05.2026 - 06:47
Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη

Τι ποσό είναι ιδανικό να βάλεις σε φακελάκι σε γάμο στην Κύπρο; Τι λαμβάνουν οι περισσότεροι υπόψη

  •  21.05.2026 - 09:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα