Στιγμές τρόμου: 20χρονη κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για ξεχωριστές υποθέσεις

Στην πρώτη υπόθεση, γυναίκα κατήγγειλε στις 18 Μαΐου υπόθεση βιασμού που έγινε στις 16 Μαΐου στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Για την υπόθεση η Αστυνομία συνέλαβε χθες ύποπτο άντρα.

Η δεύτερη υπόθεση βιασμού που έγινε στις 16 Μαΐου και καταγγέλθηκε από 20χρονη τουρίστρια, στις 19 Μαΐου

Η Αστυνομία μετά από εξασφάλιση μαρτυρίας, φόρεσε χθες χειροπέδες σε 23χρονο.