Τρίτη δασική πυρκαγιά μέσα σε λίγες ώρες αυτή τη φορά στα Πέρα Ορεινής

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:00, αφού κατέκαψε μικρή έκταση με θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.