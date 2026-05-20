Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο

 20.05.2026 - 17:17
Άνδρας γονάτισε στην πέτρινη αψίδα κοντά στη Γέφυρα της Αγάπης (Love Bridge) στην Αγία Νάπα και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Μια μαγική πραγματικά στιγμή πάνω από τα ελαφρώς αγριεμένα από τον άνεμο κύματα, κάτω από το γαλάζιο του ουρανού της Κύπρου μας.

Ο άνδρας πόσταρε το βίντεο στη σελίδα «We love Cyprus» αναζητώντας τον άγνωστο που το τράβηξε.

«Απλώς ψάχνω για τον άνθρωπο που με βοήθησε να το κάνω αυτό δυνατό, που στάθηκε και το ηχογράφησε για μένα, δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευγνώμων για αυτή την ξεχωριστή στιγμή και θα ήθελα πολύ να του κεράσω ένα ποτό για να τον ευχαριστήσω».

Δείτε το βίντεο

