Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Νωρίς το απόγευμα έφθασε στη Μουμπάι, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οικονομικούς παράγοντες και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου.

Αύριο, θα συμμετάσχει στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου - Ινδίας, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται η υπογραφή μνημονίων διακρατικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων και συμμετοχής της Κύπρου στον εμπορικό διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Νέο Δελχί, όπου θα συναντηθεί με τον Ινδό ομόλογό του, Ντρουπάντι Μουρμού, και τον πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και οι συνεργασία Ινδίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, αναμένεται να εξεταστούν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας - Ινδίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

