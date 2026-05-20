Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

«Ήταν κάτι τελείως απροσδόκητο. Επέστρεφα στο σπίτι και λίγο πριν φτάσω, άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο. Έκανα στην άκρη και βγήκα από το αυτοκίνητο, έλεγξα τα λάστιχα και είδα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα» τόνισε αρχικά μιλώντας στο nafpaktianews.gr.

Όπως δήλωσε συνέχισε τη διαδρομή για το σπίτι της και διαπίστωσε ότι το τιμόνι του οχήματος δεν έστριβε: «Με δυσκολία έκανα όπισθεν και το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Είδα ότι από τη δεξιά πλευρά έβγαζε καπνούς».

«Άνοιξα το καπό και προς έκπληξή μου είδα ένα τεράστιο φίδι» πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ίδια, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά και στη συνέχεια «λούφαξε στη μηχανή, σάστισα. Σκεφτόμουν τι θα έκανα αν είχε μπει μέσα στην καμπίνα».



«Η πυροσβεστική ήρθε γρήγορα, το απεγκλώβισε και το μετέφερε στο δασαρχείο ώστε να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον» κατέληξε.

