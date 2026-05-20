ΑρχικήΕλλάδα
Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

 20.05.2026 - 15:13
Τον τρόμο της όταν είδε ένα μεγάλο φίδι στη μηχανή του οχήματός της, περιέγραψε μία γυναίκα στη Ναύπακτο.

«Ήταν κάτι τελείως απροσδόκητο. Επέστρεφα στο σπίτι και λίγο πριν φτάσω, άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο. Έκανα στην άκρη και βγήκα από το αυτοκίνητο, έλεγξα τα λάστιχα και είδα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα» τόνισε αρχικά μιλώντας στο nafpaktianews.gr.

Όπως δήλωσε συνέχισε τη διαδρομή για το σπίτι της και διαπίστωσε ότι το τιμόνι του οχήματος δεν έστριβε: «Με δυσκολία έκανα όπισθεν και το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Είδα ότι από τη δεξιά πλευρά έβγαζε καπνούς».

«Άνοιξα το καπό και προς έκπληξή μου είδα ένα τεράστιο φίδι» πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ίδια, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά και στη συνέχεια «λούφαξε στη μηχανή, σάστισα. Σκεφτόμουν τι θα έκανα αν είχε μπει μέσα στην καμπίνα».

«Η πυροσβεστική ήρθε γρήγορα, το απεγκλώβισε και το μετέφερε στο δασαρχείο ώστε να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον» κατέληξε.

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Κύπρος: Μπαίνει «τέλος» στα αποτσίγαρα όπως τα ξέραμε - Το νέο σύστημα που αλλάζει τους δρόμους και τις παραλίες

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Χωρίς διαφημιστικές δαπάνες η προεκλογική εκστρατεία - Η αναφορά στην απομάκρυνση του από την Ελεγκτική

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

  •  20.05.2026 - 15:45
Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Αφθώδης πυρετός: Όλα δείχνουν παραβίαση των μέτρων στην Πάχνα - Προχωρούν άμεσα οι θανατώσεις για περιορισμό της διασποράς

Σεισμός στην Κύπρο: Ανοιχτά της Λεμεσού το επίκεντρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Οδηγοί Προσοχή: Ατύχημα σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Λευκωσίας – Δείτε φωτογραφία

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά λόγω επαφής κλαδιών με καλώδια στην Επαρχία Λευκωσίας

Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

