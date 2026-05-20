Σεισμός στην Κύπρο: Ανοιχτά της Λεμεσού το επίκεντρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, ο σεισμός υπολογίζεται στα 3,2 ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 15 μίλια νότια του Ακρωτηρίου. 🔔#Earthquake (#daeargryn, #σεισμός) M3.2 occurred 15 mi S of #Akrotiri (United Kingdom) 8 min ago (local time 16:00:08). More info at:

— EMSC (@LastQuake) May 20, 2026

