Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα: Κατέκαψε μπάλες σανού και αθέριστα δημητριακά - Παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπύρωση

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 αφού έκαψε 1,5 δεκάριο με αποκαλάμες, μπάλες σανού και αθέριστα δημητριακά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 ιδιωτικοί γεωργικοί ελκυστήρες.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις δασοπυρόσβεσης για αντιμετώπιση πιθανής αναζωπύρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται