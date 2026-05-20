Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΞέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα: Κατέκαψε μπάλες σανού και αθέριστα δημητριακά - Παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπύρωση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα: Κατέκαψε μπάλες σανού και αθέριστα δημητριακά - Παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπύρωση

 20.05.2026 - 17:08
Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα: Κατέκαψε μπάλες σανού και αθέριστα δημητριακά - Παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπύρωση

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 15:24, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην κοινότητα Αναφωτία, της επαρχίας Λάρνακας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόλαβαν τα χειρότερα: Πυρκαγιά λόγω επαφής κλαδιών με καλώδια στην Επαρχία Λευκωσίας

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 αφού έκαψε 1,5 δεκάριο με αποκαλάμες, μπάλες σανού και αθέριστα δημητριακά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 ιδιωτικοί γεωργικοί ελκυστήρες.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις δασοπυρόσβεσης για αντιμετώπιση πιθανής αναζωπύρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
Καιρός: Πού θα πέσουν βροχές το βράδυ - Ανεβαίνουν τα μποφόρ - Η πρώτη πρόβλεψη για την Κυριακή των Βουλευτικών Εκλογών
Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα
«Γιατί επέτρεψα στην κόρη μου να κάνει ενέσεις αδυνατίσματος»: Μια μητέρα εξομολογείται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

 20.05.2026 - 17:00
Επόμενο άρθρο

Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο

 20.05.2026 - 17:17
Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Ινδία ο ΠτΔ για στρατηγική συνεργασία και επιχειρηματικές συμφωνίες - Το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  20.05.2026 - 15:45
Ιερά Σύνοδος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Νέος Καταστατικός Χάρτης - Πότε αναμένεται η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Ιερά Σύνοδος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Νέος Καταστατικός Χάρτης - Πότε αναμένεται η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

  •  20.05.2026 - 18:03
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Απόφαση για εξαίρεση συγκεκριμένων προβάτων από θανατώσεις - Ποιος ο λόγος

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Απόφαση για εξαίρεση συγκεκριμένων προβάτων από θανατώσεις - Ποιος ο λόγος

  •  20.05.2026 - 17:25
Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

Νέα έκκληση αγροτικών οργανώσεων προς ΠτΔ για εξαίρεση Κύπρου στη διαχείριση αφθώδους

  •  20.05.2026 - 17:00
Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

Σεισμός στην Κύπρο: Πόσα ρίχτερ ήταν τελικά - Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός

  •  20.05.2026 - 17:55
Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο

Συγκινητικό: Πρόταση γάμου πάνω από τη θάλασσα στην Αγία Νάπα - Άγνωστος αποθανάτισε τη στιγμή και τον ψάχνουν – Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 17:17
Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

Στιγμές τρόμου: Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι, σάστισα, λέει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

  •  20.05.2026 - 15:13
Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

Σοκαριστικό: Με έμβρυα στις αποσκευές συνελήφθη ύποπτος στα κατεχόμενα

  •  20.05.2026 - 16:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα