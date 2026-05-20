ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Επί ποδός χιλιάδες αστυνομικοί για τις Βουλευτικές Εκλογές - Το πλάνο των Αρχών για ομαλή διεξαγωγή

 20.05.2026 - 12:59
Πέραν των 2.000 μελών της Αστυνομίας θα εργαστούν για την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ανέφερε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοδουλίδου, έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για επιτήρηση της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και για την αστυνόμευση διάφορων σημείων.

Προσέθεσε ότι από το πρωί της Κυριακής θα λειτουργήσει το Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων στη Λευκωσία για τον γενικό συντονισμό των επιχειρήσεων σε παγκύπρια βάση, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν και στις άλλες πόλεις επαρχιακά κέντρα επιχειρήσεων.

Συμπλήρωσε ότι μέλη της Αστυνομίας θα στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν, ενώ θα υπάρχουν και μηχανοκίνητα περίπολα, ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία ομαλά, με τάξη και ασφάλεια.

Ερωτηθείσα αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση των εκλογέων, η κ. Χριστοδουλίδου είπε ότι εκεί και όπου χρειάζονται θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν συστάσεις για το κοινό, ανέφερε ότι η Αστυνομία καλεί τους ψηφοφόρους να ακολουθούν τις οδηγίες που θα δίδονται στα εκλογικά κέντρα.

«Στόχος μας είναι να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, σε θέματα τάξης και ασφάλειας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

