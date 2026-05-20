ΑρχικήΠολιτική
«Πυρά» ΑΚΕΛ κατά Αρχηγού Αστυνομίας - «Αυθαίρετες και μονομερείς οι αποφάσεις του»

 20.05.2026 - 13:05
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ασκεί έντονη κριτική στις πρόσφατες αποφάσεις του Αρχηγού Αστυνομίας, κάνοντας λόγο για δεύτερη αυθαίρετη και μονομερή ενέργεια μέσα σε λίγους μήνες που επηρεάζει το εργασιακό καθεστώς των μελών της Αστυνομικής Δύναμης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Δαμιανού υπενθυμίζει ότι το θέμα είχε ήδη τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, όπου είχε επισημανθεί προς τον Αρχηγό Αστυνομίας η ανάγκη αποφυγής δημιουργίας τετελεσμένων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα μέλη του Σώματος και τις συντεχνίες τους.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση:

«Δυστυχώς, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί με τρόπο αυθαίρετο σε μονομερείς αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των μελών του Αστυνομικού Σώματος.

Πριν από μερικούς μήνες υπογραμμίσαμε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής προς τον Αρχηγό ότι δεν είναι σωστό να προχωρεί σε τετελεσμένα, χωρίς να διαβουλεύεται με τα μέλη του Σώματος και τις συντεχνίες τους.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι χθες προχώρησε σε άλλες μονομερείς ενέργειες που αφορούν και επηρεάζουν τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων, ένα νευραλγικό κομμάτι της Αστυνομικής Δύναμης, το οποίο αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρές προκλήσεις.

Το γεγονός ότι αφήνονται να διαρρεύσουν πληροφορίες πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι «ενοχλημένος» με τον Αρχηγό, ουδόλως αφαιρεί από την ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού να διασφαλίσει ότι το Αστυνομικό Σώμα θα λειτουργεί εύρυθμα, αντί να προκαλούνται επιπρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.

Καλούμε τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να συνεννοηθούν, να υπάρξει ανάκληση της απόφασης και να γίνει ο αναγκαίος διάλογος ανάμεσα στην ηγεσία της Αστυνομίας, τα μέλη του Σώματος και τις συντεχνίες τους».

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Έκτακτη συνεδρία κτηνοτρόφων μετά τα κρούσματα στην Πάχνα - Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

ΒΙΝΤΕΟ: «Μυρίζει» χειμώνας λίγο πριν το καλοκαίρι - Έντονες βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

