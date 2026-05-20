«Πυρά» ΑΚΕΛ κατά Αρχηγού Αστυνομίας - «Αυθαίρετες και μονομερείς οι αποφάσεις του»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Δαμιανού υπενθυμίζει ότι το θέμα είχε ήδη τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, όπου είχε επισημανθεί προς τον Αρχηγό Αστυνομίας η ανάγκη αποφυγής δημιουργίας τετελεσμένων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα μέλη του Σώματος και τις συντεχνίες τους.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση:

«Δυστυχώς, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί με τρόπο αυθαίρετο σε μονομερείς αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των μελών του Αστυνομικού Σώματος.

Πριν από μερικούς μήνες υπογραμμίσαμε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής προς τον Αρχηγό ότι δεν είναι σωστό να προχωρεί σε τετελεσμένα, χωρίς να διαβουλεύεται με τα μέλη του Σώματος και τις συντεχνίες τους.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι χθες προχώρησε σε άλλες μονομερείς ενέργειες που αφορούν και επηρεάζουν τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων, ένα νευραλγικό κομμάτι της Αστυνομικής Δύναμης, το οποίο αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρές προκλήσεις.

Το γεγονός ότι αφήνονται να διαρρεύσουν πληροφορίες πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι «ενοχλημένος» με τον Αρχηγό, ουδόλως αφαιρεί από την ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού να διασφαλίσει ότι το Αστυνομικό Σώμα θα λειτουργεί εύρυθμα, αντί να προκαλούνται επιπρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.

Καλούμε τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να συνεννοηθούν, να υπάρξει ανάκληση της απόφασης και να γίνει ο αναγκαίος διάλογος ανάμεσα στην ηγεσία της Αστυνομίας, τα μέλη του Σώματος και τις συντεχνίες τους».