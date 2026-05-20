Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

 20.05.2026 - 11:53
Ενοχλημένος παρουσιάζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, από την απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας να προχωρήσει σε αλλαγή του ωραρίου των μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος, ανέφεραν την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ πηγές του Υπουργείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ενόχληση του Υπουργού έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για την πρόθεση της ηγεσίας της Αστυνομίας να επεκτείνει τον νέο καθεστώς ωραρίου και στους ΟΠΕ, ούτε είχε προηγηθεί σχετική διαβούλευση για ένα ζήτημα το οποίο, όπως σημειώνουν, δεν έχει μόνο υπηρεσιακή διάσταση, αλλά και επιχειρησιακές προεκτάσεις.

Όπως ανέφεραν, ο κ. Φυτιρής θεωρεί ότι αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας κρίσιμων αστυνομικών μονάδων όπως είναι οι ΟΠΕ, ΥΚΑΝ και ΜΜΑΔ, πρέπει να τυγχάνουν αξιολόγησης και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή και σε επίπεδο Υπουργού-Αρχηγού, ιδιαίτερα καθώς αγγίζουν θέματα πρόληψης, αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σε ερώτηση αν υπήρξε συνάντηση για το ζήτημα μεταξύ Υπουργού και ηγεσίας της Αστυνομίας, οι πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη συνάντηση, ωστόσο αναμένεται το θέμα να τεθεί σύντομα, επαναλαμβάνοντας ότι αποφάσεις τέτοιας βαρύτητας δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς ενημέρωση και χωρίς να συνεκτιμώνται πλήρως οι επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ερώτηση αν οι αλλαγές αναμένεται να προχωρήσουν πάραυτα, οι πηγές του Υπουργείου ανέφεραν πως από τη στιγμή που εξαγγέλθηκαν από τον Αρχηγό της Αστυνομίας δεν τίθεται θέμα να μην προχωρήσουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΕΠΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ στο «Ηλίας Πούλλος» με τον Φαμπιάνο να οδηγεί τρακτέρ!

Υποβρύχιος τρόμος: Οι δύτες στην τραγωδία στις Μαλδίβες «παρασύρθηκαν μέσα στη σπηλιά και δεν κατάφεραν να βγουν πριν τους τελειώσει το οξυγόνο»

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η αύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

Viral το παράπονο του Φειδία που δεν τον κάλεσαν στο Debate – Η επική αντίδραση της Στυλιάνας – Δείτε τι έκανε

